FASTag पर बड़ी राहत, 121 टोल प्लाजा पर NHAI ने शुरू की ये सुविधा

FASTag Local Pass News: अगर आप रोजाना या अक्सर अपने आसपास के किसी टोल प्लाजा से होकर सफर करते हैं, तो खबर आपके काम की है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देशभर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल पास की सुविधा शुरू कर दी है. इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि अब पात्र वाहन मालिकों को लोकल पास बनवाने के लिए बार-बार टोल प्लाजा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है.

किसे मिलेगा FASTag लोकल पास का फायदा?

FASTag लोकल पास का फायदा खासतौर पर उन वाहन मालिकों के लिए है, जो संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह वहां से नियमित रूप से आते-जाते रहते हैं. ऐसे लोगों को पहले बार-बार टोल फीस या अलग से पास बनवाने में कई तरह की परेशानियां होती थी. लेकिन अब पात्र लोग ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए लोकल पास के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं.

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कहां से शुरू हुई थी यह सुविधा?

दरअसल, डिजिटल लोकल पास की सुविधा सबसे पहले जुलाई 2026 में दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से शुरू की गई थी. वहां इसके इस्तेमाल और सफलता के बाद अब इसे देशभर के 121 टोल प्लाजा तक विस्तार कर दिया गया है. हालांकि, यह सुविधा अभी सभी टोल प्लाजा पर उपलब्ध नहीं कराई गई है. ऐसे में हर टोल प्लाजा पर रहने वाले लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.

घर बैठे कैसे बनाएं FASTag लोकल पास?

सबसे पहले राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करें.

अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद FASTag लोकल पास का ऑप्शन चुनें.

अब जिस टोल प्लाजा के लिए आपको पास चाहिए, उसे सिलेक्ट करें.

मांगी गई जरूरी जानकारी भी दर्ज करें.

इसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी करें.

वेरिफिकेशन सफल होने के बाद लोकल पास आपके FASTag अकाउंट से लिंक हो जाएगा.

लोकल पास से क्या मिलेगा फायदा?

पास मिलने के बाद अब पात्र वाहन चालक संबंधित टोल प्लाजा के लिए डिजिटल लोकल पास बनवा सकेंगे.

पास एक्टिव होने के बाद आप एक महीने तक कई बार उस टोल प्लाजा से यात्रा कर सकते हैं.

इससे आवेदन के लिए टोल प्लाजा पर जाने की जरूरत नहीं होगी.

ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल वेरिफिकेशन से वाहन मालिकों का समय और मेहनत दोनों की बचत होगी.

पास FASTag अकाउंट से लिंक होने के कारण लोकल लोगों के लिए नियमित आना-जाना आसान होगा.

पहले कैसे बनता था लोकल पास?

पहले लोकल पास बनवाने के लिए वाहन मालिकों को संबंधित टोल प्लाजा पर खुद जाकर बनवाना पड़ता था. वहां उन्हें डॉक्यूमेंट्स के जरिए यह साबित करना होता था कि वह टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. अब 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल सुविधा शुरू होने से पात्र लोगों को यह प्रोसेस ऑनलाइन पूरी करने की सुविधा मिल गई है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वाहन मालिक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं.

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