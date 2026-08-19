Train Cancelled: त्योहारों से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, सितंबर-अक्टूबर में कई ट्रेनें रद्द

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Train Cancelled Update: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में भी गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार भी होंगे. ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घर जाने या घूमने का प्लान करते हैं. अगर आप भी इस दौरान ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही जान लें, पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन यार्ड में तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है.

कब से शुरू किया गया काम?

दरअसल, पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन यार्ड में तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम 14 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो 15 अक्टूबर तक किया जाने वाला है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट देखें. इस दौरान 16 ट्रेनों

रद्द ट्रेनों की देखें लिस्ट

ट्रेन नंबर 11086 ग्वालियर-एसएमवीटी बेंगलुरु को भी निर्धारित तारीख पर नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 11085 एसएसवीटी बेंगलुरु-ग्वालियर भी निर्धारित तारीख पर रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 61611 बीना-रुठियाई पैसेंजर 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 61612 रुठियाई-बीना पैसेंजर 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 12197 - भोपाल-ग्वालियर एक्सप्रेस 1 से 15 अक्टूबर तक नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 12198 ग्वालियर-भोपाल एक्सप्रेस 1 से 15 अक्टूबर तक रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 64618 ललितपुर-बीना को 20 से 26 सितंबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 64617 बीना-ललितपुर 20 से 26 सितंबर तक नहीं चलेगी.

ध्यान दें, इस काम के चलते 16 ट्रेनों को अलग-अलग तारीख पर रद्द किया गया है.

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यात्रियों के लिए अहम सलाह

अगर आप भी इन तारीखों के दौरान इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं तो पहले ट्रेन के मौजूदा स्टेटस को चेक करें. कई बार अंतिम समय में भी ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाता है, इसलिए पहले चेक करें, तभी स्टेशन के लिए निकले.

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