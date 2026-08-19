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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: त्योहारों से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, सितंबर-अक्टूबर में कई ट्रेनें रद्द

Train Cancelled: त्योहारों से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, सितंबर-अक्टूबर में कई ट्रेनें रद्द

Train Cancel: सितंबर-अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन यार्ड में जरूरी काम के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Aug 2026 10:00 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले ट्रेन की वर्तमान स्थिति जांचें।

Train Cancelled Update: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में भी गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार भी होंगे. ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घर जाने या घूमने का प्लान करते हैं. अगर आप भी इस दौरान ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही जान लें, पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन यार्ड में तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है. 

कब से शुरू किया गया काम?

दरअसल, पश्चिम मध्य रेलवे के बीना स्टेशन यार्ड में तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम 14 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो 15 अक्टूबर तक किया जाने वाला है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट देखें. इस दौरान 16 ट्रेनों

रद्द ट्रेनों की देखें लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 11086 ग्वालियर-एसएमवीटी बेंगलुरु को भी निर्धारित तारीख पर नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 11085 एसएसवीटी बेंगलुरु-ग्वालियर भी निर्धारित तारीख पर रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 61611 बीना-रुठियाई पैसेंजर 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 61612 रुठियाई-बीना पैसेंजर  30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12197 - भोपाल-ग्वालियर एक्सप्रेस 1 से 15 अक्टूबर तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12198 ग्वालियर-भोपाल एक्सप्रेस 1 से 15 अक्टूबर तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64618 ललितपुर-बीना को 20 से 26 सितंबर तक रद्द किया गया.
  • ट्रेन नंबर 64617 बीना-ललितपुर 20 से 26 सितंबर तक नहीं चलेगी.

ध्यान दें, इस काम के चलते 16 ट्रेनों को अलग-अलग तारीख पर रद्द किया गया है. 

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यात्रियों के लिए अहम सलाह

अगर आप भी इन तारीखों के दौरान इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं तो पहले ट्रेन के मौजूदा स्टेटस को चेक करें. कई बार अंतिम समय में भी ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाता है, इसलिए पहले चेक करें, तभी स्टेशन के लिए निकले. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Aug 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Cancel Bina Station Yard
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