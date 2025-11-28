फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं

Fake IMEI Identification: आज के दौर में मोबाइल सभी की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. यह हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का सबसे बड़ा जरिया है. लेकिन फोन खरीदते वक्त लुक और स्पेसिफिकेशंस को देखना ही जरूरी नहीं है. बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से फोन का IMEI नंबर भी चेक करना जरूरी है. क्योंकि मार्केट में नकली फोन, क्लोन IMEI और टैंपर किए गए डिवाइस तेजी से बढ़ रहे हैं.

कई लोग सेकेंड हैंड या सस्ते ऑफर्स के चक्कर में ऐसे फोन खरीद लेते हैं. जिनका IMEI असली भी नहीं होता. IMEI नंबर फेक से हो सकते हैं बहुत बड़े नुकसान. इसलिए पहले ही पता कर लेना जरूरी है कि आपके फोन का IMEI असली है या फेक. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

फेक IMEI से होते हैं यह खतरे?

आजकल फर्जी IMEI वाले बहुत से फोन मार्केट में मौजूद हैं. इसके कई खतरे होते हैं. फर्जी IMEI वाले फोन सबसे पहले नेटवर्क पर पहचान नहीं बना पाते. यह डिवाइस किसी भी समय ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं और कॉल, इंटरनेट या मैसेज सर्विस पूरी तरह बंद हो सकती है. अगर किसी अपराध में वही IMEI इस्तेमाल हुआ हो तो जांच का दबाव आपके सिर पर भी आ सकता है. चोरी के फोन अक्सर क्लोन IMEI के साथ बाजार में आते हैं और ऐसे फोन खरीदने वाला व्यक्ति खुद अनजाने में कानूनी परेशानी में फंस सकता है.

दूसरी दिक्कत सेफ्टी की है. टैंपर किए गए डिवाइसों में मैलवेयर, स्पाईवेयर या डेटा चोरी करने वाले ऐप छिपे हो सकते हैं, जिससे बैंक अकाउंट, व्हाट्सऐप, फोटो और लोकेशन खतरे में आ सकते हैं. वारंटी और सर्विस सेंटर में भी ऐसे फोन तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. इसलिए गलत IMEI आपको कई तरह की परेशानियों में डाल सकता है.

कैसे जानें कि आपका IMEI असली या नहीं?

अब सरकार ने IMEI चेक करने के लिए आसान सा तरीका दिया है. इसके लिए सरकार का KYM टूल काम आता है. इसके लिए सबसे पहला तरीका है फोन में *#06# डायल करके IMEI निकालें, फिर मैसेज में KYM <IMEI> लिखकर 14422 पर भेज दें. कुछ ही सेकंड में फोन का ब्रांड, मॉडल और स्टेटस आपके मोबाइल पर आ जाएगा. इसके अलावा दूसरा तरीका है Sanchar Saathi पोर्टल पर जाना. वहां Know Your Mobile सेक्शन में IMEI डालते ही पूरा रिकॉर्ड दिख जाता है. तीसरा तरीका ऐप है. Sanchar Saathi App डाउनलोड करें और IMEI डालते ही पता चल जाएगा कि डिवाइस असली है या किसी ने छेड़छाड़ की है.

