हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं

फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं

Fake IMEI Identification: फेक IMEI वाले फोन में बहुत से खतरे होते हैं.. इतना ही नहीं ऐसे फोन आपको गिरफ्तार भी करवा सकते हैं. इसलिए चेक कर लें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 28 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Fake IMEI Identification:  आज के दौर में मोबाइल सभी की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. यह हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का सबसे बड़ा जरिया है. लेकिन फोन खरीदते वक्त लुक और स्पेसिफिकेशंस को देखना ही जरूरी नहीं है. बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से फोन का IMEI नंबर भी चेक करना जरूरी है. क्योंकि मार्केट में नकली फोन, क्लोन IMEI और टैंपर किए गए डिवाइस तेजी से बढ़ रहे हैं. 

कई लोग सेकेंड हैंड या सस्ते ऑफर्स के चक्कर में ऐसे फोन खरीद लेते हैं. जिनका IMEI असली भी नहीं होता. IMEI नंबर फेक से हो सकते हैं बहुत बड़े नुकसान. इसलिए पहले ही पता कर लेना जरूरी है कि आपके फोन का IMEI असली है या फेक. जान लीजिए पूरी प्रोसेस. 

फेक IMEI से होते हैं यह खतरे?

आजकल फर्जी IMEI वाले बहुत से फोन मार्केट में मौजूद हैं. इसके कई खतरे होते हैं. फर्जी IMEI वाले फोन सबसे पहले नेटवर्क पर पहचान नहीं बना पाते. यह डिवाइस किसी भी समय ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं और कॉल, इंटरनेट या मैसेज सर्विस पूरी तरह बंद हो सकती है. अगर किसी अपराध में वही IMEI इस्तेमाल हुआ हो तो जांच का दबाव आपके सिर पर भी आ सकता है. चोरी के फोन अक्सर क्लोन IMEI के साथ बाजार में आते हैं और ऐसे फोन खरीदने वाला व्यक्ति खुद अनजाने में कानूनी परेशानी में फंस सकता है. 

यह भी पढ़ें: बरात ले जाने के लिए बुक करना है ट्रेन का पूरा डिब्बा, जान लें नियम

दूसरी दिक्कत सेफ्टी की है. टैंपर किए गए डिवाइसों में मैलवेयर, स्पाईवेयर या डेटा चोरी करने वाले ऐप छिपे हो सकते हैं, जिससे बैंक अकाउंट, व्हाट्सऐप, फोटो और लोकेशन खतरे में आ सकते हैं. वारंटी और सर्विस सेंटर में भी ऐसे फोन तुरंत रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. इसलिए गलत IMEI आपको कई तरह की परेशानियों में डाल सकता है. 

यह भी पढ़ें: इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें

कैसे जानें कि आपका IMEI असली या नहीं?

अब सरकार ने IMEI चेक करने के लिए आसान सा तरीका दिया है. इसके लिए सरकार का KYM टूल काम आता है.  इसके लिए सबसे पहला तरीका है फोन में *#06# डायल करके IMEI निकालें, फिर मैसेज में KYM <IMEI> लिखकर 14422 पर भेज दें. कुछ ही सेकंड में फोन का ब्रांड, मॉडल और स्टेटस आपके मोबाइल पर आ जाएगा. इसके अलावा दूसरा तरीका है Sanchar Saathi पोर्टल पर जाना. वहां Know Your Mobile सेक्शन में IMEI डालते ही पूरा रिकॉर्ड दिख जाता है. तीसरा तरीका ऐप है. Sanchar Saathi App डाउनलोड करें और IMEI डालते ही पता चल जाएगा कि डिवाइस असली है या किसी ने छेड़छाड़ की है. 

यह भी पढ़ें: यूपी में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, जानिए कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी?

Published at : 28 Nov 2025 03:16 PM (IST)
विश्व
Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
महाराष्ट्र
2 दिसंबर के बाद टूट जाएगी महायुति? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कहा,
2 दिसंबर के बाद टूट जाएगी महायुति? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने कहा, "अब BJP ही बताए..."
विश्व
Vladimir Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
पुतिन के भारत दौरे का आ गया पूरा शेड्यूल, PM मोदी के अलावा और किससे मिलेंगे, जानें सब कुछ
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Hong Kong Fire में आग का कारण Chinese माल ? बना त्रासदी की वजह! | ABPLIVE
Gustaakh Ishq Review | विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ गुलज़ार और मनीष मल्होत्रा का आत्मीय सिनेमा
Raisen Rape Case: पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश... | Breaking News | Madhya Pradesh
1 मिनट की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
1 मिनट में देखिए दिन की वायरल खबरें फटाफट अंदाज में । Today News । 100 News । Top News
