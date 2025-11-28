हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बरात ले जाने के लिए बुक करना है ट्रेन का पूरा डिब्बा, जान लें नियम

बरात ले जाने के लिए बुक करना है ट्रेन का पूरा डिब्बा, जान लें नियम

Train Coach Booking Process: बरात को दूसरे शहर ले जाने के लिए रेलवे पूरा कोच बुक करने की सुविधा देता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं आवेदन.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Train Coach Booking Process: बरात को दूसरे शहर ले जाने के लिए रेलवे पूरा कोच बुक करने की सुविधा देता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं आवेदन.

देश में ठंड लौट आई है और शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है. ऐसे में कई लोग बड़ी बरात किसी दूसरे शहर ले जाने के लिए झंझट-फ्री तरीका ढूंढते हैं. बसें छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए थकाऊ हो जाती हैं. इसी वजह से लोग ट्रेन का पूरा डिब्बा बुक कराने का ऑप्शन देखते हैं.

बरात के लिए रेलवे काफी समय से ट्रेन का पूरा डिब्बा बुक करने का मौका दे रहा है और यह तरीका बरात वालों के लिए खास फायदेमंद साबित होती है. आप चाहे तो पूरा कोच बुक कर सकते हैं. जिससे आराम और बिना दिक्कत के सफर पूरा हो जाता है.
बरात के लिए रेलवे काफी समय से ट्रेन का पूरा डिब्बा बुक करने का मौका दे रहा है और यह तरीका बरात वालों के लिए खास फायदेमंद साबित होती है. आप चाहे तो पूरा कोच बुक कर सकते हैं. जिससे आराम और बिना दिक्कत के सफर पूरा हो जाता है.
पूरा कोच बुक करने का सबसे आसान तरीका IRCTC की FTR साइट है. यहां यूजर आईडी बनाकर आप कोच, तारीख और पूरी यात्रा की डिटेल भर सकते हैं. पेमेंट पूरा होते ही आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाती है. प्रोसेस काफी तेज है. यहां किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती.
पूरा कोच बुक करने का सबसे आसान तरीका IRCTC की FTR साइट है. यहां यूजर आईडी बनाकर आप कोच, तारीख और पूरी यात्रा की डिटेल भर सकते हैं. पेमेंट पूरा होते ही आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाती है. प्रोसेस काफी तेज है. यहां किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती.
कई लोग ऑनलाइन प्रोसेस की बजाय रेलवे अधिकारियों से सीधे बात करना पसंद करते हैं. ऐसे में आप डिविजनल रेलवे मैनेजर या स्टेशन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं. अपनी यात्रा, बारात में कितने लोग हैं इस हिसाब से बुकिंग की जरूरत बताने पर वह आपको पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं और पेमेंट के बाद बुकिंग जारी कर देते हैं.
कई लोग ऑनलाइन प्रोसेस की बजाय रेलवे अधिकारियों से सीधे बात करना पसंद करते हैं. ऐसे में आप डिविजनल रेलवे मैनेजर या स्टेशन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं. अपनी यात्रा, बारात में कितने लोग हैं इस हिसाब से बुकिंग की जरूरत बताने पर वह आपको पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं और पेमेंट के बाद बुकिंग जारी कर देते हैं.
बारात के लिए ट्रेन बुक कराते समय आपको हर व्यक्ति की जानकारी देने की जरूरत नहीं होती. पूरी बुकिंग एक ही व्यक्ति के नाम पर की जाती है. उसी व्यक्ति के अकाउंट से टिकट बनती है और जरूरत पड़ने पर वही अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है.
बारात के लिए ट्रेन बुक कराते समय आपको हर व्यक्ति की जानकारी देने की जरूरत नहीं होती. पूरी बुकिंग एक ही व्यक्ति के नाम पर की जाती है. उसी व्यक्ति के अकाउंट से टिकट बनती है और जरूरत पड़ने पर वही अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है.
ज़रूरी बात यह है कि पूरा कोच बुक करने का किराया सामान्य टिकट से लगभग 30-35 फीसदी ज्यादा आ सकता है. इसके अलावा 50000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होती है. यात्रा खत्म होने पर यह सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है. यह रकम डेट, रूट और कोच टाइप के हिसाब से बदल सकती है.
ज़रूरी बात यह है कि पूरा कोच बुक करने का किराया सामान्य टिकट से लगभग 30-35 फीसदी ज्यादा आ सकता है. इसके अलावा 50000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होती है. यात्रा खत्म होने पर यह सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है. यह रकम डेट, रूट और कोच टाइप के हिसाब से बदल सकती है.
अगर कोई पूरी ट्रेन या कई कोच बुक करता है. तो किराया सफर की दूरी और कोचों की संख्या के हिसाब से बढ़ता है. कई मामलों में इंजन चार्ज भी जोड़ दिया जाता है. इसलिए प्लानिंग पहले से कर लें. रूट का अंदाजा लगा लें और जिस शहर में बारात ले जानी हो उसके हिसाब से बुकिंग का सही समय तय करें.
अगर कोई पूरी ट्रेन या कई कोच बुक करता है. तो किराया सफर की दूरी और कोचों की संख्या के हिसाब से बढ़ता है. कई मामलों में इंजन चार्ज भी जोड़ दिया जाता है. इसलिए प्लानिंग पहले से कर लें. रूट का अंदाजा लगा लें और जिस शहर में बारात ले जानी हो उसके हिसाब से बुकिंग का सही समय तय करें.
Published at : 28 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Train Coach Train Booking Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

Embed widget