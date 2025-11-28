एक्सप्लोरर
बरात ले जाने के लिए बुक करना है ट्रेन का पूरा डिब्बा, जान लें नियम
Train Coach Booking Process: बरात को दूसरे शहर ले जाने के लिए रेलवे पूरा कोच बुक करने की सुविधा देता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं आवेदन.
देश में ठंड लौट आई है और शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है. ऐसे में कई लोग बड़ी बरात किसी दूसरे शहर ले जाने के लिए झंझट-फ्री तरीका ढूंढते हैं. बसें छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए थकाऊ हो जाती हैं. इसी वजह से लोग ट्रेन का पूरा डिब्बा बुक कराने का ऑप्शन देखते हैं.
Published at : 28 Nov 2025 01:50 PM (IST)
