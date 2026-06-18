Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अत्यंत आवश्यकता न होने पर EPF से पैसे निकालने से बचें।

EPF Rules: नौकरी करते हैं तो आपको EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में तो जरूर पता होगा. आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा होता है, लेकिन आज भी कई लोग इस बात से अनजान हैं कि EPF अकाउंट में जमा पैसा आप जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कई शर्तें होती हैं. आप किसी भी चीज के लिए पैसा EPF अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं.

कब निकाल सकते हैं पैसे?

अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की शादी हो.

बेटे-बेटी की पढ़ाई के खर्च के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं.

लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पता होना चाहिए, जैसे आपके PF अकाउंट में 7 साल की सदस्यता जरूरी होनी चाहिए. इसके साथ ही नौकरी के दौरान आप तीन बार ही पैसा निकाल सकते हैं. कर्मचारी अपने EPF अकाउंट में जमा पैसे और उस पर मिले इंटरेस्ट का 50 फीसदी तक निकाल सकता है.

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घर बैठे कैसे निकाले पैसे?

खास बात तो यह है कि EPFO की ऑनलाइन सुविधा की मदद से आप घर बैठे क्लेम कर सकते हैं इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

इसके लिए आपको UAN पोर्टल पर लॉगिन करना होगा.

जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड को वेरिफाई करें.

इसके बाद ऑनलाइन क्लेम सेक्शन पर जाएं.

पैसे किस कारण से निकालने है उसका कारण चुनें.

कितने पैसे निकालने है उसे दर्ज करें.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

आखिर में क्लेम सबमिट कर दें.

क्लेम एक्सेप्ट होते ही पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे.

ध्यान रखें जरूरी बात

पैसे निकालने से पहले हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो पैसे निकालने से बचें. क्योंकि यहीं पैसे आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं. अगर बिना किसी इमरजेंसी के आप पैसे निकालते हैं तो फ्यूचर के लिए आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी. नौकरी के बाद इन्वेस्ट किए गए पैसे ही आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी कर पाएंगे. इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें.

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