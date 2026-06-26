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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चंदा चोरी मामले पर CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'

राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Jun 2026 12:17 PM (IST)
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राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'

 

 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 26 Jun 2026 12:17 PM (IST)
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