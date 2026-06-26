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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरात में ट्रेन में सफर करने वाले जान लें ये जरूरी बातें, जरा सी लापरवाही से चोरी हो सकता है आपका कीमती सामान

रात में ट्रेन में सफर करने वाले जान लें ये जरूरी बातें, जरा सी लापरवाही से चोरी हो सकता है आपका कीमती सामान

Train Safety Tips: रात के समय ट्रेन में सफर करना जितना आरामदायक है उतना ही सामान की सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है. जरा सी लापरवाही से आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है. जानिए जरूरी टिप्स.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Jun 2026 11:50 AM (IST)
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  • अपरिचितों पर भरोसा न करें, अपना सामान सदैव साथ रखें।

Train Safety Tips: लंबी दूरी की यात्रा के लिए अक्सर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो यह किफायती होने के साथ-साथ ही आरामदायक साधन भी है. खासकर रात के समय सफर करना तो और भी मजेदार लगता है, पता ही नहीं चलता है कि सोते-सोते हम कब अपनी मंजिल तक पहुंच गए.

हालांकि, रात के सफर के दौरान हमें अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अचानक कब आंख लग जाए और ऐसे में ही चोरी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है. चोर ऐसे ही बैग को निशाना बनाते हैं जिसे बिना किसी रुकावट के उठाकर ले जाया जा सके. ऐसे में कुछ जरूरी सावधानी बरतने से आप अपना सामान बचा सकते हैं. 

ज्यादा बैग होने पर करें ये काम

अगर आपके पास एक से ज्यादा बैग है तो आप सभी बैग को अलग-अलग जगह न रखें. साथ ही हैंडल या स्ट्रैप को आपस में अच्छी तरह फंसा दें, ताकि चोर उसे आसानी से खोल न पाएं. अगर चोर आपके बैग को खींचने की कोशिश करता है तो दूसरा बैग भी साथ हिलेगा, जिससे आपको तुरंत आहट आ जाएगी और आपका सामान चोरी होने से बच जाएगा. 

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बैग को सीट से लॉक जरूर करें

अगर आपके पास सूटकेस या ट्ऱॉली बैग है तो उसे हमेशा सीट के नीचे रखें और साथ ही छोटे ताले का इस्तेमाल करें और बैग को लॉक कर दें. इसके अलावा आप बैग को लोहे की चेन से सीट के नीचे लगे लोहे के हुक से बांध दें. इससे बैग चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी. 

फोन चार्जिंग पर लगाकर न सोए

कई लोग फोन को चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. क्योंकि ऐसे समय में चोर आपका फोन चोरी करके भाग सकता है. इसलिए जब तक आप नहीं सोते तभी तक फोन को चार्जिंग पर लगाए, लेकिन जब भी सोए फोन को अपने पास ही संभाल कर रखें.

दूसरे के भरोसे बैग न छोड़े

कई बार लोग अकेले सफर करते हैं तो वॉशरूम जाने के लिए वह दूसरे किसी अनजान यात्री पर भरोसा करके बैग छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है. अनजान व्यक्ति आपका सामान चोरी भी कर सकता है. इसलिए अगर अकेले सफर कर रहे हैं तो कीमती सामान को अपने साथ ही लेकर जाए. 

कीमती सामान का रखें खास ध्यान

हमेशा मोबाइल फोन,पैसे,गहने जैसी कीमती चीजों को छोटे से बैग में रखें और उस बैग को सोते समय अपने पास रखें. आप बैग को तकिए की तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे क्या होगा अगर कोई आपका बैग खींचने की कोशिश करता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा. इन सभी बातों को फॉलो करके आप अपने रात के ट्रेन के सफर को सुरक्षित बना सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Safety Tips
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