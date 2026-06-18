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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीConfirm Train Ticket: रेलवे TTE ने खुद खोला सीक्रेट, तत्काल टिकट कन्फर्म बुक करने की ये है जादुई ट्रिक

Confirm Train Ticket: रेलवे TTE ने खुद खोला सीक्रेट, तत्काल टिकट कन्फर्म बुक करने की ये है जादुई ट्रिक

Confirm Train Ticket: ट्रेन की तत्काल टिकट बुक करते समय अक्सर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाती है. लेकिन कुछ जरूरी टिप्स को अपनाकर आपको टिकट आसानी से मिल सकती है.

Reported By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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  • तत्काल टिकट के लिए IRCTC मास्टर लिस्ट उपयोग करें।
  • बुकिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही लॉगिन करें।
  • तेज इंटरनेट कनेक्शन और रेलवे वॉलेट का उपयोग करें।

Confirm Train Ticket: जीवन में कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब हमें इमरजेंसी में कही जाना पड़ता है. ऐसे में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेन एक किफायती साधन है. लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब समय पर लोगों को तत्काल टिकट नहीं मिल पाता है. टिकट बुक न होने के पीछे कई सारी गलतियां हैं, जो लोग अक्सर बुकिंग के दौरान करते हैं. लेकिन अब तत्काल टिकट मिलने का सीक्रेट TTE ने खुद ही बताया है, जिसको अपनाकर आपको टिकट आसानी से मिल सकती है.

इस फीचर का इस्तेमाल कर बचाएं अपना समय

आपने नोटिस किया होगा कि जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपका काफी समय तो नाम, उम्र, लिंग, बोर्डिंग स्टेशन, पेमेंट और अन्य चीजों की जानकारी देने में ही चला जाता है. इस दौरान काफी लोग टिकट बुक कर चुके होते हैं. लेकिन आप समय बचाने के लिए IRCTC की मास्टर लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं.

इसमें आप पहले से ही अपनी और अपने परिवार के लोगों की सभी जानकारी सेव कर सकते हैं. इससे आपका यह फायदा है कि जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तब आपको दोबारा से सारी जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी. इससे आपका टाइम भी काफी बचेगा और टिकट के मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी.

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टिकट बुकिंग के समय रखें कुछ बातों का ध्यान

TTE ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर कुछ जरूरी बातें बताई हैं, इनमें शामिल है...

  • काफी लोग टिकट बुकिंग शुरू होने से काफी पहले ही IRCTC ऐप या वेबसाइट खोल लेते हैं.
  • अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा देर तक अकाउंट खुला रहने से सिस्टम अपने आप ही बंद हो जाता है.
  • इसकी वजह से जब टिकट बुकिंग शुरू होगी तो आपको दोबारा से ऐप या फिर वेबसाइट को लॉगिन करना पड़ेगा.
  • इसमें आपका काफी समय बर्बाद हो सकता है और सीटें भी भर सकती हैं.
  • इसलिए आपको ऐसा करने से बचना है और टिकट बुकिंग शुरू होने से करीब 3-4 मिनट पहले ही लॉगिन करना है.
  • इससे टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

इंटरनेट कनेक्शन का भी रखें ध्यान

आपकी टिकट इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी बुक होते-होते रह सकती है. इसलिए जब भी टिकट बुक करें तो आप ऐसी ही जगह बैठे जहां इंटरनेट कनेक्शन तेजी से पकड़ता हो, ताकि किसी भी कीमत पर इंटरनेट की वजह से आपकी टिकट बुक होने से न रह जाए. यह भी सबसे जरूरी बात है.

इस वजह से भी होती है बुकिंग में देरी

  • रेलवे वॉलेट का उपयोग करके पेमेंट जल्दी पूरी हो सकती है.
  • इसमें पहले से ही बैलेंस होता है.
  • डिजिटल पेमेंट ऑप्शन भी काफी तेज हैं.
  • लेकिन काफी मामलों में रेलवे वॉलेट ज्यादा समय बचाता है.

इन सभी चीजों को अपनाकर आपको टिकट मिल सकती है. अगर नहीं मिलती तो आप अगले दिन दोबारा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टिकट बुक कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Tatkal Ticket Utility News IRCTC Ticket Booking Tips
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