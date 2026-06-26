Delhi Metro Ticket on Whatsapp: दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के सफर को और आसान बनाने के लिए एक नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है. डीएमआरसी ने राजधानी के चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर ऐसे सेल्फ-सर्विस कियोस्क लगाए हैं, जिनके जरिए यात्री कुछ ही मिनटों में अपने मोबाइल पर QR टिकट प्राप्त कर सकेंगे. खास बात यह है कि टिकट सीधे WhatsApp पर भेजा जाएगा, जिससे पेपर टिकट की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी.

मेट्रो स्टेशनों पर शुरू हुआ डिजिटल टिकटिंग का नया प्रयोग

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने फिलहाल इस सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है. शुरुआती चरण में 12 प्रमुख स्टेशनों पर सेल्फ-सर्विस मोबाइल टिकटिंग कियोस्क लगाए गए हैं. इन मशीनों के जरिए यात्री बिना टिकट काउंटर पर पहुंचे खुद ही टिकट बुक कर सकेंगे और डिजिटल QR कोड अपने WhatsApp नंबर पर प्राप्त कर लेंगे.

डीएमआरसी का कहना है कि यदि यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो आने वाले समय में इस सुविधा का दायरा पूरे नेटवर्क में बढ़ाया जा सकता है.

जब पहले से कई विकल्प हैं, फिर क्यों पड़ी नई व्यवस्था की जरूरत?

दिल्ली मेट्रो में फिलहाल स्मार्ट कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC), दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप, डीएमआरसी का WhatsApp चैटबॉट (9650855800), वन दिल्ली ऐप और आईआरसीटीसी जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट लेने की सुविधा मौजूद है.

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इसके बावजूद हर दिन बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन पहुंचकर कागज वाले QR टिकट खरीदते हैं. इससे टिकट काउंटरों पर भीड़ बढ़ती है और इस्तेमाल के बाद फेंके गए टिकट कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं. नई पहल का उद्देश्य इन्हीं समस्याओं को कम करना है.

किन स्टेशनों पर लगाई गई हैं नई मशीनें?

डीएमआरसी ने मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, आईटीओ, सर एम. विश्वेश्वरैया मोती बाग, भीकाजी कामा प्लेस, आईआईटी, दिल्ली एरोसिटी, एयरपोर्ट टर्मिनल-1, नई दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम, एयरपोर्ट टर्मिनल-3 और द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा शुरू की है. इन स्टेशनों को यात्रियों की आवाजाही और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए चुना गया है.

ऐसे मिलेगा WhatsApp पर क्यूआर टिकट

यात्री को कियोस्क पर पहुंचकर केवल अपने गंतव्य स्टेशन का चयन करना होगा. प्रस्थान स्टेशन पहले से सिस्टम में दर्ज रहेगा. इसके बाद टिकटों की संख्या और WhatsApp से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. ऑनलाइन भुगतान पूरा होते ही डिजिटल QR टिकट तुरंत WhatsApp पर भेज दिया जाएगा. यही QR कोड यात्रा के दौरान एंट्री और एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

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300 से ज्यादा स्टेशनों तक फैला है दिल्ली मेट्रो नेटवर्क

दिल्ली मेट्रो आज केवल राजधानी तक सीमित नहीं है. करीब 416 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के जरिए यह एनसीआर के कई शहरों को जोड़ रही है. 12 अलग-अलग लाइनों पर संचालित मेट्रो सेवा के तहत 300 से अधिक स्टेशन यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं. मेट्रो नेटवर्क नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ तक पहुंच चुका है, जिससे हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं.

दिल्ली मेट्रो लगातार नए कॉरिडोर और अतिरिक्त स्टेशनों के निर्माण पर काम कर रही है. नेटवर्क विस्तार के साथ-साथ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी बदलावों पर भी जोर दिया जा रहा है.

मोबाइल टिकटिंग कियोस्क की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में मेट्रो यात्रा को पूरी तरह डिजिटल और अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है.