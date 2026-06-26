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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड

'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड

कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की है. विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने साफ किया है कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 26 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने सीजेआई से अपील की है कि वे इस मामले का स्वतः संज्ञान लें. इसके अलावा शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपना बयान दें. उन्होंने मांग की है कि मौजूद पूरी संस्था (बॉडी) को भंग किया जाए और ट्रस्ट का संचालन राजनीतिक लोगों के बजाय धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के हाथों में दिया जाए.

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद राजेश शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा, 'यह सब राजनीतिक लोगों के देखरेख में हुआ है, यह बहुत बड़ा लूट का मुद्दा है. भगवान राम के नाम घोटाला कर दिया तो किसको छोड़ेंगे?' उन्होंने आगे कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आक्षेप मत लगाओ. हमने इस मुद्दे को उठाया, जब FIR दर्ज हो गई है, तब हमने इस पर बात की है. भगवान नाम के नाम पर यह सब नहीं चलेगा.'

SIT रिपोर्ट पर उठाए सवाल

उधर, कांग्रेस प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, रिपोर्ट सौंपना कोई नई बात नहीं है। मुद्दा यह है कि उस रिपोर्ट में क्या है? लोग बता रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में सुझाव हैं, क्या एसआईटी वहां सुझाव देने गई थी? क्या नृपेंद्र मिश्रा को इतना नहीं पता कि वहां अधिक कैमरे लगाने चाहिए? इन्वेस्टिगेशन टीम अयोध्या सिर्फ धोखेबाजों, चोरों, लुटेरों और डकैतों को बचाने और 'छोटी मछलियां' पकड़ने गई थी.'

SIT रिपोर्ट पर उठाए सवाल

उधर, कांग्रेस प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, रिपोर्ट सौंपना कोई नई बात नहीं है। मुद्दा यह है कि उस रिपोर्ट में क्या है? लोग बता रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में सुझाव हैं, क्या एसआईटी वहां सुझाव देने गई थी? क्या नृपेंद्र मिश्रा को इतना नहीं पता कि वहां अधिक कैमरे लगाने चाहिए? इन्वेस्टिगेशन टीम अयोध्या सिर्फ धोखेबाजों, चोरों, लुटेरों और डकैतों को बचाने और 'छोटी मछलियां' पकड़ने गई थी.'

शंकराचार्य-संतों को ट्रस्ट में शामिल करें - कांग्रेस

उन्होंने आगे कहा, 'अगर भाजपा के लोग वास्तव में चढ़ावा चोरों को रोकना चाहते हैं तो पहले एफआईआर दर्ज कराएं और भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पदाधिकारियों को ट्रस्ट से हटाएं. ट्रस्ट में चार शंकराचार्य, 5 रामानुजाचार्य और 13 अखाड़े के संतों को शामिल किया जाए. ट्रस्ट से राजनीतिक और आरएसएस के लोगों को निकालकर जेल भेजना चाहिए.'

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दोषियों पर होगी कार्रवाई - बीजेपी

विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने साफ किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, 'विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में पहले ही गंभीर कदम उठाते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है. पंकज चौधरी ने आईएएनएस से कहा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई तथ्यों के आधार पर होगी.'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 01:19 PM (IST)
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