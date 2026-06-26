Train News: रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने के नियम बदले, किन-किन उपकरण की मिली मंजूरी, किन्हें होगा फायदा?
Indian Railways: ट्रेन में सफर करने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है. रेल मंत्रालय ने नए नियम जारी करते हुए ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को ट्रेन में ले जाने की अनुमति दे दी है, जो आकार में बड़े हैं.
- ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे, गैस सिलेंडर, हथियार ट्रेन में प्रतिबंधित रहेंगे।
Indian Railways Rule: ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे के नियमों का पालन करना हर यात्री के लिए जरूरी होता है. रेलवे ट्रेन में हर सामान को ले जाने की परमिशन नहीं देता है और अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हालांकि, इस बीच खिलाड़ियों के लिए एक खास खबर है. अब बड़े साइज के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लेकर सफर करना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा.
रेल मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए ऐसे खेल उपकरणों को ट्रेनों में ले जाने की परमिशन दे दी है, जो साइज में ज्यादा बड़े होते हैं. लेकिन यह सुविधा सभी खेल उपकरणों पर लागू नहीं होगी. हाल ही में रेल मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें गैर-मानक आकार वाले और नाजुक खेल उपकरणों को लेकर नियम तय किए गए हैं.
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कौन-कौन से इक्विपमेंट ले जाने की है परमिशन?
नए नियमों के मुताबिक, भाला और अन्य बड़े स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को तय माल ढुलाई चार्ज जमा करने के बाद ट्रेन में ले जाया जा सकेगा. इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट में पहले जगह दी जाएगी, ताकि कोई खिलाड़ी बिना किसी दिक्कत के ट्रेन में सफर कर सके. रेल मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर सामान्य सामान की वजन लिमिट लागू नहीं होगी.
इस इक्विपमेंट को नहीं मिली परमिशन
नए नियम में पोल-वॉल्ट के पोल को शामिल नहीं किया गया है. इसके पीछे का कारण यह है कि इसकी लंबाई और तकनीकी कारणों की वजह से इसे किसी भी यात्री कोच में सुरक्षित तरीके से नहीं ले जाया जाएगा. यहीं वजह है कि इसे अनुमति नहीं दी गई.
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ट्रेन में इन चीजों को ले जाना पड़ेगा भारी
आप ट्रेन में हर सामान नहीं ले जा सकते हैं. इनमें शामिल है जैसे...
- पेट्रोल, डीजल या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाना मना है.
- साथ ही पटाखे और बारूद जैसी चीजें भी ले जाना मना है.
- गैस सिलेंडर भी ट्रेन में ले जाने पर रोक है.
- हथियार और किसी भी तरह का खतरनाक सामान ले जाना भारी पड़ेगा.
ध्यान दें, अगर आप ट्रेन में किसी भी तरह के प्रतिबंधित सामान को ले जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और साथ ही जुर्माना तक लग सकता है.