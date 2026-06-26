IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच का इंतजार सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं, बल्कि आयरलैंड के खिलाड़ियों को भी है.
आज, 26 जून को भारत-आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला जाने वाला है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. डेब्यू करते ही, वैभव सालों से चले आ रहे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर, भारत के लिए पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. वैभव के डेब्यू मैच का इंतजार सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं,बल्कि आयरलैंड के खिलाड़ियों और फैंस को भी है.
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लोर्कन टकर ने वैभव को लेकर उत्सुकता जाहिर की
आयरलैंड टीम के कप्तान लोर्कन टकर ने मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है. लोर्कन ने कहा,'भारतीय टीम में एक 15 साल के खिलाड़ी का होना उनके लिए अविश्वसनीय है.वैभव को लेकर बहुत हाइप बनी हुई है.मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुमकिन भी होगा, क्योंकि पेशेवर क्रिकेट में काफी मेहनत लगती है. यहां पर खिलाड़ियों का स्तर काफी ऊंचा है. ऐसे में उसे श्रेय जाता है कि वे बहुत खास खिलाड़ी है, यह वैभव के लिए एक बड़ा पल होने वाला है.'
कप्तान ने आगे कहा, 'आयरलैंड में भारतीय समुदाय बहुत ज्यादा है. मुझे पता है कि सभी को वैभव के प्रदर्शन का बेहद इंतजार होगा. सबसे ज्यादा हाइप इस चीज को लेकर है कि वे अपना पहला डेब्यू मैच खेलने वाले हैं. वैभव के पास जबरदस्त टैलेंट है. हमने उनके ऊपर जितनी हो सके उतनी रिसर्च की है. आईपीएल में 75 छक्के मारने का मतलब है कि उसके पास जबरदस्त स्किल है. यह सच में रोमांचक है. यह सीरीज देखने वाले सभी क्रिकेट फैंस,आस-पास खेल रहे बच्चों के लिए और घर बैठे मैच देखने वाले लोगों के लिए शानदार होने वाली है'.
वैभव सूर्यवंशी बनेंगे रोल मॉडल
लोर्कन बोले,' हम आयरिश खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं.मुझे लगता है दुनियाभर के सभी खिलाड़ियों के अंदर होगा कि वे रोल मॉडल बने. मुझे पता है कि वैभव एक 15 साल का छोटा बच्चा है, लेकिन वे एक जबरदस्त खिलाड़ी है और वे दुनियाभर के क्रिकेटरों और आने वाले बच्चों के लिए बहुत खास रोल मॉडल है.
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