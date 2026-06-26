‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन

सिनेमाघरों में 26 जून शुक्रवार को अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ मच अवेटेज पंजाबी फिल्म ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ भी रिलीज हुई है. 'कैरी ऑन जट्टा' पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक रही है. गिप्पी ग्रेवाल इस फेंचाइजी का चेहरा रहे हैं. अब तक इसकी तीन फिल्में आ चुकी हैं और हर फिल्म ने लोगों का दिल जीता है. चलिए यहां जानते हैं कि ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

‘कैरी ऑन जट्टा 4’ कितना कर रही है कलेक्शन?

‘कैरी ऑन जट्टा 4’ से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद है. इसे पॉपुलर फ्रेचाइजी का पार्ट होने का फायदा मिल सकता है. फिलहाल कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले दिन, 'कैरी ऑन जट्टा 4' अभी 507 शो में चल रही है और इसने दोपहर 1 बजे तक 0.32 करोड़ की नेट कमाई कर ली है. इसकी ऑक्यूपेंसी 18.0% दर्ज की जा रही है.

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कैरी ऑन जट्टा 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 0.32 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 18.0% कुल कलेक्शन 0.32 करोड़

'कैरी ऑन जट्टा 4' के बारे में

गिप्पी ग्रेवाल की 'कैरी ऑन जट्टा 4' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. स्मीप कांग के डायरेक्शन में बनी 'कैरी ऑन जट्टा 4' में सरगुन मेहता, बिन्नू ढिल्लों, करमजीत अनमोल, गुरप्रीत घुग्गी, प्रिंस कंवलजीत सिंह और पुखराज भल्ला जैसे कलाकार हैं.

यह फिल्म इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह दिवंगत एक्टर जसविंदर भल्ला की आखिरी फिल्म है. फिल्म पूरी होने से पहले ही उनके निधन के बावजूद, एआई टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें इसमें शामिल किया गया है. वहीं दूसरी ओर, 'चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़' और 'जट्ट नू चुड़ैल टकरी' के बाद गिप्पी ने तीसरी बार सरगुन के साथ काम किया है, जाहिर है, 'कैरी ऑन जट्टा 4' काफी चर्चा बटोर रही है.

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