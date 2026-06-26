वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?

Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?

Venezuela Earthquake: USGS का अनुमान है कि 10,000 से 100,000 लोग मारे जा सकते हैं. IMF ने 200 मिलियन डॉलर की मदद दी है, लेकिन असली सवाल है- क्या आर्थिक संकट से जूझ रहा वेनेजुएला इस तबाही से उबर पाएगा?

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 26 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

24 जून 2026 शाम 6:04 बजे... वेनेजुएला की धरती अचानक जोर से कांप उठी. लोग संभलते तभी महज 38 सेकेंड बाद एक और उससे भी तेज झटका आया. पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था औऱ दूसरा 7.5 तीव्रता का. इन झटकों ने पूरे शहर को 60 सेकेंड तक हिलाकर रख दिया. यह 'अर्थक्वेक डबलट' यानी जुड़वा भूकंप था. यह वेनेजुएला में पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, 10,000 से 100,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है. आखिर क्या होता है जुड़वा भूकंप और वेनेजुएला की ताजा अपडेट्स क्या हैं...

वेनेजुएला में तबाही का मौजूदा मंजर क्या है?

वेनेजुएला में:

  • कराकस में कई बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं.
  • राजधानी से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में अकेले 30 से ज्यादा इमारतें ढह गईं.
  • माइक्वेटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत का बड़ा हिस्सा गिर गया.
  • कराकस के पास पहाड़ों में लैंडस्लाइड भी हुआ.

सूनामी की चेतावनी और जापान तक हिला

अमेरिकी सूनामी चेतावनी सिस्टम ने कैरेबियन क्षेत्र के तटीय इलाकों के लिए सूनामी की चेतावनी जारी की. वेनेजुएला के तट और आसपास अरूबा, बोनायर और कुराकाओ द्वीपों के लिए खतरे की घंटी बजाई गई.

इसी दौरान जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया. कैलिफोर्निया में भी 5.6 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया. यानी 24 घंटे के भीतर तीन महाद्वीपों में तीन बड़े भूकंप आए.

वेनेजुएला सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लगी पाबंदी हटा ली. लोग गुमशुदा परिजनों की तलाश के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं.

इस आपदा में अभी तक कितनी मौतें हुईं?

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुमान के मुताबिक, 188 मौतें दर्ज की गई हैं. कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 164 मौतों और 971 घायलों की पुष्टि की. AP न्यूज के मुताबिक, यह संख्या 188 मौतें और 1,520 घायल है. हालांकि, USGS ने मौतों का अंदाजा 10 हजार से 1 लाख तक भी लगाया है. मौतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि:

  • भूकंप छुट्टी के दिन आया, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे.
  • उथला फोकस और दोहरे झटके ने ज्यादा इमारतों को ढहाया.
  • वेनेजुएला पहले से ही आर्थिक संकट में है, इसलिए कई इमारतें भूकंपरोधी नहीं हैं.
  • 30 आफ्टरशॉक आए, जिनसे और नुकसान हुआ.

तीन फॉल्ट लाइनों का जंक्शन 'फॉल्ट ट्रिपल जंक्शन'

वेनेजुएला दुनिया के सबसे भूकंप-संवेदनशील इलाकों में से एक है. यहां कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा है. कैरेबियन प्लेट हर साल करीब 2 सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसकती है, जबकि दक्षिण अमेरिकी प्लेट उलटी दिशा में जाती है. इसी टकराव और रगड़ से धीरे-धीरे एनर्जी जमा होती रहती है.

यह भूकंप तीन बड़ी फॉल्ट लाइनों ओका-एनकॉन, एल पिलर और बोकोन फॉल्ट के मिलने वाले पॉइंट पर आया. यानी तीन अलग-अलग दरारें एक साथ टूटीं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई.

'जुड़वा भूकंप' क्यों खास है?

आमतौर पर एक बड़े भूकंप के बाद छोटे-छोटे आफ्टरशॉक आते हैं, लेकिन जुड़वा भूकंप में दोनों झटकों की तीव्रता लगभग बराबर होती है. एक फॉल्ट लाइन से एनर्जी रिलीज होने के बाद वहां दबाव कम हो जाता है, इसलिए दोबारा इतनी तेज एनर्जी निकलना बहुत दुर्लभ है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 7.2 तीव्रता का पहला झटका 7.5 तीव्रता के दूसरे झटके का 'प्रोपेलर' (धक्का देने वाला) बना. जियोलॉजिस्ट एडुआर्डो मालाग्निनो के मुताबिक, 7.5 तीव्रता के इस भूकंप ने करीब 260 परमाणु बमों के बराबर एनर्जी रिलीज की.

वेनेजुएला सरकार और दुनिया ने क्या कहा?

कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया. ला गुआरा क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ. इसके अलावा:

  • IMF ने 200 मिलियन डॉलर का आपातकालीन कोष बनाया.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मदद भेजने का वादा किया.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मदद की पेशकश की.
  • कई देशों ने रेस्क्यू टीमें और राहत सामग्री भेजी.

तो क्या भूकंप की तबाही थम जाएगी?

वैज्ञानिकों का मानना है कि तीन फॉल्ट लाइनों के जंक्शन पर एनर्जी का पूरा दबाव खत्म नहीं हुआ है. आने वाले दिनों और हफ्तों में और झटके आ सकते हैं.

वेनेजुएला पहले से ही गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट में है. ऐसे में इमारतों, सड़कों, एयरपोर्ट और अस्पतालों को दोबारा बनाने में सालों लग सकते हैं. IMF का 200 मिलियन डॉलर का कोष शायद शुरुआत भर है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Japan IMF Tectonic Plates Donald Trump Natural Disaster Disaster Venezuela Japan Earthquake PM Modi DONALD Trump UNited Nations Venezuela Earthquake Earthquake Doublet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
विश्व
क्या अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे PM मोदी? ईरान ने भेजा शोक कार्यक्रम का बुलावा
क्या खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे PM मोदी? ईरान ने भेजा शोक कार्यक्रम का बुलावा
विश्व
World Population: 2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
विश्व
शांति समझौते के बाद US-ईरान के बीच होगी ये बड़ी डील! ट्रंप ने कर दिया ऐलान, बोले - 'अब एक नया बाजार...'
शांति समझौते के बाद US-ईरान के बीच होगी ये बड़ी डील! ट्रंप ने कर दिया ऐलान, बोले - 'अब एक नया बाजार...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Population: 2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
2075 में इस्लाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? नई रिसर्च के आंकड़ों ने चौंकाया
महाराष्ट्र
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास
FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
भरत तख्तानी से तलाक के बाद अब ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मेरे बॉयफ्रेंड्स थे....'
तलाक के बाद ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मैं बहुत रोमांटिक हूं'
विश्व
Donald Trump Popularity: भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
महाराष्ट्र
Ketan Murder Case: 'अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा है तो उसी किले से फेंक दो', सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान
'अगर मेरी बेटी ने केतन को मारा है तो उसी किले से फेंक दो', सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान
शिक्षा
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड के नतीजे जल्द, जानिए कहां और कैसे करें चेक?
CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड के नतीजे जल्द, जानिए कहां और कैसे करें चेक?
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget