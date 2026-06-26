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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना से गया था वीडियो कॉल, भरत तिवारी को ठोक दो? सांसद पप्पू यादव का दावा

पटना से गया था वीडियो कॉल, भरत तिवारी को ठोक दो? सांसद पप्पू यादव का दावा

Bharat Tiwari Encounter Case: पप्पू यादव का कहना है कि सरकार को पता है कि स्थानीय एसपी, डीएसपी या थानेदार नहीं, बल्कि इसमें पुलिस मुख्यालय शामिल है. पुलिस मुख्यालय से भेजकर गोली मरवाई गई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) मामले को लेकर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. शुक्रवार (26 जून, 2026) को उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला अब केवल एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरे देश में चर्चा हो रही है. पूर्व पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

सांसद पप्पू यादव ने कहा, "पूरी बीजेपी, पूरे देश के ब्राह्मण समाज और गरीब लोग आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं. अभ्यानंद जी (पूर्व डीजीपी) ने तो कहा है कि अब पुलिस से लोग नफरत करेंगे… पुलिस को देखेंगे तो भागेंगे." 

पप्पू यादव ने कहा कि आज पूरे देश में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार सरकार संविधान और कानून से ऊपर है? उन्होंने मांग की कि भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से होनी चाहिए. 

वीडियो कॉल वाली घटना का किया जिक्र

भरत तिवारी एनकाउंटर पर उन्होंने साफ कहा, "सरकार को पता है कि स्थानीय एसपी, डीएसपी या थानेदार नहीं, बल्कि इसमें पुलिस मुख्यालय शामिल है. पुलिस मुख्यालय से भेजकर गोली मरवाई गई है. उन्होंने कहा कि भोजपुर एसपी को वीडियो कॉल पर किसने कहा था कि हाथी जब पागल हो जाता है तो मारा जा सकता है तो आदमी पागल है तो क्यों नहीं…"

यह भी पढ़ें- राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, 'असली चपत लगाने वाले…'

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. उनके अनुसार, कुछ पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर या उन्हें जेल भेजकर पूरे प्रकरण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. 

पप्पू यादव ने दावा किया कि इस घटना के चलते विभिन्न सामाजिक वर्गों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है. वर्तमान सरकार को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में जातीय उन्माद करा रही है, इसलिए मामले की वर्तमान न्यायधीश से जांच हो, नालंदा में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसकी जांच हो.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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