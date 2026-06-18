लद्दाख घूमने के लिए 20 हजार रुपए दे रही ये सरकार, कैसे उठाएं योजना का फायदा, कैसे करें आवदेन?
Bihar News: बिहार के लोगों के लिए एक खास खबर है. राज्य सरकार ने सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत लोग लद्दाख जाकर पवित्र सिंधु नदी के दर्शन कर पाएंगे.
- केवल बिहार के 18+ निवासी ही योजना का लाभ उठाएंगे।
Sindhu Darshan Yojana: कई लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी की वजह से वह आपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि राज्य सरकार ने सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 को मंजूरी दे दी है. अब इस योजना के जरिए बिहार के लोग लद्दाख जाकर पवित्र सिंधु नदी के दर्शन कर पाएंगे. काफी लोग खर्च के कारण यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब पात्र लोगों को इस तीर्थयात्रा के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी.
इस योजना के बारे में जानें
- अगर इस योजना की बात करें तो बिहार के मूल निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- सिंधू दर्शन यात्रा पूरी करने के बाद वह वित्तीय सहायता के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
- इसके लिए सरकार पात्र लोगों को टोटल खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार प्रति व्यक्ति रुपये देगी.
- ध्यान दें, दोनों में जो राशि कम होगी, वहीं लाभार्थी को सहायता के रूप में मिलेगी.
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यह योजना क्यों खास है?
यह तो सभी जानते हैं कि लद्दाख कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन उतना ही यहां पर जाने के लिए लोगों का अच्छा-खासा खर्चा हो जाता है. यहीं कारण है कि काफी लोगों का लद्दाख घूमने का सपना पूरा नहीं हो पाता है. लेकिन सरकार की इस योजना से कई लोग इस धार्मिक यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे.
सिर्फ इन लोगों को मिलेगा लाभ
योजना का लाभ हर कोई नहीं उठा सकता है. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं. इनमें शामिल हैं जैसे...
- इस योजना का लाभ बिहार का स्थायी निवासी ही उठा सकता है.
- यात्रा के लिए उम्र 18 साल होनी चाहिए.
- मतलब यह है कि 18 से कम उम्र के लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- हर साल 100 यात्रियों को ही सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी.
ऐसे मिलेगी सहायता राशि
सबसे पहले आपको यात्रा पूरी करनी होगी. यात्रा पूरी होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक अप्लाई करना होगा. उसके बाद आवेदन की जांच की जाएगी. फिर व्यक्ति को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. हालांकि, अभी पर्यटन विभाग की ओर से आवेदन की प्रक्रिया, साथ ही जरूरी दस्तावेज से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी. इसके बाद जो भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहेगा, वह आवेदन कर सकता है.
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