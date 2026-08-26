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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO में गलत Joining और Exit Date कैसे करें ठीक? समझें प्रोसेस

EPFO में गलत Joining और Exit Date कैसे करें ठीक? समझें प्रोसेस

EPF खाते में जॉइनिंग या नौकरी छोड़ने की गलत तारीख आगे बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है. इससे PF ट्रांसफर, क्लेम और EPS सर्विस प्रभावित होने के साथ पेंशन संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Aug 2026 03:42 PM (IST)
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EPFO News: अगर आपके EPF खाते में नौकरी की ज्वाइनिंग डेट या एग्जिट डेट गलत दर्ज है, तो इसे नजरअंदाज न करें. क्योंकि आपकी ये गलती आगे चलकर किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. आमतौर पर गलत तारीख की वजह से आपके PF ट्रांसफर, क्लेम और पेंशन से जुड़े काम काफी दिक्कतें आ सकती है. ऐसे में नौकरी बदलने या PF निकालने से पहले अपनी EPFO सर्विस हिस्ट्री जरूर चेक कर लें. 

दरअसल, कई बार पुरानी कंपनी की ओर से एग्जिट डेट अपडेट नहीं की जाती या EPFO रिकॉर्ड में ज्वाइनिंग डेट गलत दर्ज हो जाती है. ऐसे में कर्मचारी को PF ट्रांसफर और EPS यानी पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड में परेशानी हो सकती है. बड़ी बात यह है कि कुछ मामलों में कर्मचारी खुद भी EPFO पोर्टल के जरिए जरूरी सुधार कर सकता है. 

गलत Joining और Exit Date क्या हो सकती है परेशानी?

  • PF अकाउंट को नई कंपनी में ट्रांसफर करने में दिक्कत हो सकती है. 
  • ऑनलाइन PF क्लेम या निकासी के समय रिकॉर्ड से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपकी प्रोसेस अटक सकती है. 
  • अलग-अलग कंपनियों की नौकरी की अवधि को एक UAN के तहत जोड़ने में परेशानी हो सकती है.
  • EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना का रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है. 
  • पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट अपडेट नहीं होने पर नया PF ट्रांसफर करने में परेशानी आ सकती है.
  • आखिरी समय में किसी तरह की गलती सामने आने पर आपके क्लेम या ट्रांसफर की प्रोसेस लंबी हो सकती है.

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ऑनलाइन कैसे चेक करें Joining और Exit Date?

सबसे पहले अपने UAN से जुड़े EPFO रिकॉर्ड में Date of Joining और Date of Exit जरूर चेक करें. इसके लिए EPFO Member Portal पर लॉगिन करें और सर्विस हिस्ट्री में जाकर अलग-अलग कंपनियों की ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट चेक करें. अगर उस हिस्ट्री में तारीख गलत है, तो सबसे पहले अपने पुराने नियोक्ता या HR से संपर्क करके रिकॉर्ड सही करवाएं.

गलत Exit Date को ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?

कुछ मामलों में पात्र सदस्य EPFO की ऑनलाइन सुविधा के जरिए खुद भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आपका UAN आधार से सत्यापित होना बेहद जरूरी है. 

  • EPFO के Unified Member Portal पर लॉगिन करें.
  • मेन्यू में Manage ऑप्शन पर जाएं.
  • इसके बाद Mark Exit का ऑप्शन चुनें.
  • संबंधित PF अकाउंट को सिलेक्ट करें.
  • सही Exit Date और नौकरी छोड़ने का कारण उसमें दर्ज करें.
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.

हालांकि, कुछ पुराने रिकॉर्ड या बड़े बदलावों के मामलों में जरूरत पड़ने पर मैनेजर के वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए सुधार की सुविधा आपके रिकॉर्ड के मुताबिक अलग भी हो सकती है.

क्या गलत Exit Date से PF का ब्याज रुक जाता है?

आमतौर पर सिर्फ एग्जिट डेट गलत होने या अपडेट न होने से आपके EPF खाते में जमा रकम का ब्याज बंद नहीं होता. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपका जमा पैसा भी खत्म नहीं होता. हालांकि, सर्विस रिकॉर्ड में तारीख गलत होने के कारण आगे चलकर PF या क्लेम से जुड़े कामों के समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 03:42 PM (IST)
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