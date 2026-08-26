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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी10 kW का सोलर पैनल लगवाना कब फायदे का सौदा और कब बेकार खर्च?

10 kW का सोलर पैनल लगवाना कब फायदे का सौदा और कब बेकार खर्च?

अगर अपने घर की छत पर 10 किलोवाट वाला सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. जानिए क्या आपके लिए 10 किलोवाट वाला सिस्टम लगवाना सही है या नहीं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Aug 2026 03:11 PM (IST)
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  • कम बिजली बिल वाले घरों के लिए 2-3 किलोवाट पैनल उपयुक्त होगा।

आपने भी सोलर पैनल से जुड़े कई फायदों के बारे में तो जरूर सुना होगा. ज्यादातर लोग फायदों को जानने के बाद ही सोलर पैनल लगवाने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं. लेकिन क्या केवल सोलर पैनल लगाना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, या फिर आपको पैनल लगवाने से पहले ही कुछ जरूरी चीजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए.

हर घर के लिए एक ही किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना सही नहीं होता, क्योंकि हर घर की बिजली की खपत अलग-अलग होती है और सभी के बिजली बिल में भी फर्क होता है. इसलिए अगर आप भी केवल दूसरों का देखकर 10 किलोवाट वाला सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लें, कि क्या आपके घर के लिए 10 किलोवाट वाला सोलर पैनल फायदे का सौदा है या फिर बेकार खर्च?

किसके लिए है फायदेमंद?

अगर आप 10 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवाते हैं और आपके घर का हर महीने का बिजली बिल लगभग 10 हजार से 20 हजार तक आता है तो आपके घर के लिए यह सिस्टम फायदेमंह साबित हो सकता है. यह सिस्टम एक महीने में लगभग 1200 से 1500 यूनिट बिजली जनरेट कर सकता है. इसकी मदद से आपको बिजली बिल से काफी हद तक राहत मिल सकती है. अगर बात करें 10 किलोवाट वाले सिस्टम को लगवाने की तो इसमें 4.5 से 6 लाख तक का खर्च आ सकता है और इसकी भरपाई करने में 4-6 साल का समय भी लग सकता है.

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किन लोगों के लिए है नुकसान?

अगर आप 10 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो पहले जान लें कि किस स्थिति में आपको 10 किलोवाट वाला सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए. अगर आपके घर का मासिक बिजली बिल केवल 2 से 3 हजार रुपये के आसपास आता है तो 10 किलोवाट वाला सिस्टम आपके घर के लिए काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. इतना ही नहीं, बल्कि इसकी भरपाई करना भी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में आपके घर के लिए 2 से 3 किलोवाट वाला सिस्टम बेहतर साबित हो सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 03:11 PM (IST)
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Solar Panels Utility News
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