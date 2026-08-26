Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-NCR से कहां-कहां जाएंगी?

रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-NCR से कहां-कहां जाएंगी?

रक्षाबंधन पर घर जाने वालों के लिए जरूरी खबर है. रक्षाबंधन की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली-NCR समेत कई रूटों पर 14 विशेष ट्रेनों का संचालन तय किया है. जानिए पूरी जानकारी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 26 Aug 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लंबी दूरी के लिए आठ विशेष ट्रेनें अगस्त-सितंबर में चलेंगी।

रक्षाबंधन के मौके पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने सफर के विकल्प बढ़ा दिए हैं. त्योहार के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने अलग-अलग रूट पर 14 विशेष ट्रेनों का संचालन तय किया है. इनमें दिल्ली-NCR से आसपास के शहरों के लिए छह अनारक्षित ट्रेनें शामिल हैं, जबकि लंबी दूरी के यात्रियों के लिए आठ विशेष सेवाएं रखी गई हैं. इन ट्रेनों का संचालन अगस्त के आखिरी सप्ताह से सितंबर की शुरुआत तक अलग-अलग तारीखों पर होगा.

दिल्ली-NCR के यात्रियों के लिए छह लोकल स्पेशल ट्रेनें

  • कम दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने छह अनारक्षित विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है. इन सेवाओं से दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.
  • तिलक ब्रिज-मुजफ्फरनगर विशेष ट्रेन 04402/04401 तिलक ब्रिज से 27 और 28 अगस्त को चलेगी. वापसी दिशा में भी इसका संचालन इन्हीं दोनों तारीखों को किया जाएगा.
  • पानीपत-पुरानी दिल्ली विशेष ट्रेन 04404/04403 भी 27 और 28 अगस्त को संचालित होगी.
  • अंबाला कैंट-पानीपत विशेष ट्रेन 04406 27 और 28 अगस्त को चलेगी.
  • शाहदरा-शामली विशेष ट्रेन 04408/04407 का संचालन भी 27 और 28 अगस्त को किया जाएगा.
  • हजरत निजामुद्दीन-मथुरा विशेष ट्रेन 04410/04409 27 और 28 अगस्त को यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी.
  • गाजियाबाद-अलीगढ़ विशेष ट्रेन 04412/04411 भी 27 और 28 अगस्त को चलेगी.

नई दिल्ली-कानपुर के बीच दो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें

लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल के बीच दो विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल रक्षा बंधन सुपरफास्ट विशेष ट्रेन 02456/02455 नई दिल्ली से 28, 29 और 31 अगस्त तथा 2 और 4 सितंबर को सुबह 7:15 बजे रवाना होगी. वापसी में कानपुर सेंट्रल से यह ट्रेन उसी दिन दोपहर 1:30 बजे चलेगी. वहीं आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल रक्षा बंधन सुपरफास्ट विशेष ट्रेन 02458/02457 30 अगस्त तथा 1 और 3 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 7:20 बजे रवाना होगी. वापसी दिशा में कानपुर सेंट्रल से यह ट्रेन उसी दिन दोपहर 1:30 बजे चलेगी.

झांसी-हजरत निजामुद्दीन रूट पर भी अतिरिक्त ट्रेनें

रक्षाबंधन के दौरान वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और हजरत निजामुद्दीन के बीच दो विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी. वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन 01901/01902 27 और 28 अगस्त को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से पूर्वाह्न 11 बजे रवाना होगी. वापसी में हजरत निजामुद्दीन से यह ट्रेन शाम 7:30 बजे चलेगी.इसी रूट पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन 01903/01904 26 से 30 अगस्त तक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से शाम 7:20 बजे रवाना होगी. वापसी दिशा में यह ट्रेन 27 से 31 अगस्त तक हजरत निजामुद्दीन से सुबह 4:10 बजे चलेगी.

खजुराहो से दिल्ली आने वालों को भी मिलेगा विकल्प

खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन 01913/01914 26, 28 और 30 अगस्त को खजुराहो से शाम 5 बजे रवाना होगी. वापसी में यह ट्रेन 27, 29 और 31 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन से पूर्वाह्न 11:10 बजे चलेगी.

बिल्डिंग में क्यों नहीं होती है 13वीं मंजिल? वजह कर देगी हैरान

सुबेदारगंज-शकूरबस्ती के बीच तीन विशेष सेवाएं

  • उत्तर रेलवे ने सुबेदारगंज और शकूरबस्ती के बीच भी तीन विशेष ट्रेन सेवाओं के संचालन का ऐलान किया है.
  • सुबेदारगंज-शकूरबस्ती साप्ताहिक विशेष ट्रेन 02275/02276 25, 28 और 30 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे रवाना होगी.
  • वापसी दिशा में शकूरबस्ती से यह ट्रेन 26, 29 और 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे चलेगी.
  • सुबेदारगंज-शकूरबस्ती साप्ताहिक विशेष ट्रेन 04147/04148 26 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे चलेगी.
  • वापसी में शकूरबस्ती से यह ट्रेन 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे रवाना होगी.
  • इसके अलावा सुबेदारगंज-शकूरबस्ती साप्ताहिक विशेष ट्रेन 04163/04164 27 अगस्त को सुबेदारगंज से रात 10:30 बजे चलेगी.
  • वापसी दिशा में यह ट्रेन 28 अगस्त को शकूरबस्ती से दोपहर 12 बजे रवाना होगी.

14 विशेष ट्रेनों से बढ़ेंगे यात्रा के विकल्प

रक्षाबंधन के आसपास यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के बीच उत्तर रेलवे की ओर से की गई यह व्यवस्था अलग-अलग रूट पर अतिरिक्त रेल विकल्प उपलब्ध कराएगी. छह अनारक्षित लोकल ट्रेनों के जरिए दिल्ली-NCR और आसपास के शहरों के बीच यात्रा करने वालों को सुविधा मिलेगी, जबकि लंबी दूरी की विशेष ट्रेनों से कानपुर, झांसी, खजुराहो और सुबेदारगंज जैसे रूट पर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सेवा मिलेगी. यात्रा से पहले यात्रियों को अपनी ट्रेन संख्या, निर्धारित तारीख और प्रस्थान समय के अनुसार शेड्यूल की जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी विशेष ट्रेनें अलग-अलग तारीखों और समय पर संचालित की जाएंगी.

आपके PF पर है कंपनियों की नजर! क्या EPFO डेटा देख सकती हैं, सरकारी नियम जानिए

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Raksha Bandhan Utility News INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-NCR से कहां-कहां जाएंगी?
रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, चलेंगी 14 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-NCR से कहां-कहां जाएंगी?
यूटिलिटी
आपके PF पर है कंपनियों की नजर! क्या EPFO डेटा देख सकती हैं, सरकारी नियम जानिए
आपके PF पर है कंपनियों की नजर! क्या EPFO डेटा देख सकती हैं, सरकारी नियम जानिए
यूटिलिटी
बिल्डिंग में क्यों नहीं होती है 13वीं मंजिल? वजह कर देगी हैरान
बिल्डिंग में क्यों नहीं होती है 13वीं मंजिल? वजह कर देगी हैरान
यूटिलिटी
'फ्लैट भले ही आपका हो, लेकिन...' सोसायटी के झगड़ों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
'फ्लैट भले ही आपका हो, लेकिन...' सोसायटी के झगड़ों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
दिल्ली NCR
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
इंडिया
जेल की बजाए अस्पताल में गर्लफ्रेंड संग ऐश कर रहा सरकारी अधिकारी हुसैन, कैसे हुआ खुलासा
जेल की बजाए अस्पताल में गर्लफ्रेंड संग ऐश कर रहा सरकारी अधिकारी हुसैन, कैसे हुआ खुलासा
क्रिकेट
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
बॉलीवुड
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
हिमाचल प्रदेश
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
विश्व
'होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाईं, नई बनाईं तो...', ट्रंप की ईरान को चेतावनी
'होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाईं, नई बनाईं तो...', ट्रंप की ईरान को चेतावनी
ट्रेंडिंग
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget