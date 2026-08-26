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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK

किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK

भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में कई लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन भेजे थे. ये ड्रोन कितने ताकतवर हैं आइए आपको बताते हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Aug 2026 01:09 PM (IST)
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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा बदला लिया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी. मई 2025 के इस ताकतवर ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. उस दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने चीख-चीखकर ये दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमला किया है. किराना हिल्स के पास उठते धुएं के दावे को लेकर कई सवाल उठे. भारत बार-बार यही कहता रहा है कि उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट को निशाना नहीं बनाया.अब भारत के पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इसे दोहराते हुए किराना हिल्स के पास ब्लास्ट का सच बताया है.

उन्होंने कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक ड्रोन का जिक्र किया है, जो सरगोधा में भेजे गए थे. सरगोधा किराना हिल्स के बेहद करीब है. ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ये लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन थे. आपको इस ड्रोन की और खासियत बताते हैं.

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बताया कि सरगोधा एयरबेस के पास रडार सिस्टम तलाशने के लिए कई लोइटरिंग म्यूनिशन भेजे गए थे. किराना हिल्स सरगोधा से करीब 10 किमी उत्तर में है. एक म्यूनिशन को दो घंटे तक आसमान में घूमने के बाद अपना टारगेट नहीं मिला और फ्यूल खत्म होने के बाद पहाड़ी से जा टकराया था. उस समय किराना हिल्स से धुएं की तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया ने उस समय दिखाई थीं.

क्या है खासियत
यह एक लोइटरिंग म्यूनिशन है - जिसे कामिकेज ड्रोन या सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है. ये हथियार तब तक लक्ष्य क्षेत्र के आसपास मंडराने या घूमने के लिए डिजाइन किए गए हैं जब तक कि लक्ष्य कन्फर्म ना हो जाए. हमले का आदेश ना मिले या “सभी लक्ष्यों” को नष्ट करने के लिए सही समय का इंतजार करता है. लक्ष्य मिलने पर वे उससे टकराकर हमला कर देते हैं.

इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया
इसे ट्रकों या नौसैनिक जहाजों पर लगे कनस्तरों से प्रक्षेपित किया जाता है. विभिन्न भूभागों और वातावरणों में आसानी से तैनात किया जा सकता है. यह हमले से पहले 9 घंटे तक हवा में रह सकता है. लक्ष्य की तलाश करने, उन्हें ढूंढने और पहचानने, हमले के मार्ग की योजना बनाने, फिर उथले या तीव्र गोता लगाकर किसी भी दिशा से हमला करने की क्षमता है.  इसमें जैमिंग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के साथ संचार में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता होती है. आवश्यकता पड़ने पर इसे निरस्त भी किया जा सकता है

कितना होता है विस्फोटक
लोइटरिंग म्यूनिशन में करीब 23 किलोग्राम विस्फोटक होता है. ये 400 किमी से अधिक की गति से उड़ता है और कम्यूनिकेशन रेंज 200 किमी होती है. इसे दिन और रात दोनों समय काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह सभी मौसम में काम कर सकता है.

ये भी पढ़ें: गैर कानूनी धर्मांतरण पर होगी उम्रकैद, गोवा सरकार ने दी मंजूरी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 26 Aug 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Airforce Pakistan OPERATION SINDOOR Loitering Munition
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