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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रहिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'

हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'

AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि संविधान में सभी को अधिकार मिले हैं और देश उसी से चलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान में फ्रीडम ऑफ च्वाइस है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 26 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीति बहस जारी है. इस बीच AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई और कहा कि आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि इस्लाम में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं है.

जो अश्लील कपड़े पहनते हैं उनको बोलें- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा, "मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं क्योंकि संविधान हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है. मेरी आस्था मेरे साथ है, आपकी आस्था आपके साथ है. फ्रीडम ऑफ च्वाइस है. मेरी बहन को, मेरी मां को, मेरी बेटी को हिजाब पहनना है तो आप रोकने वाले कौन होते हो? कोई अश्लील कपड़े तो नहीं पहन रहा है जिससे किसी को आपत्ति है. जो अश्लील कपड़े पहनते हैं उनको बोलें."

इस्लाम के ऊपर डायरेक्ट अटैक है- वारिस पठान

इसके आगे उन्होंने कहा, "ये एक तरफ आप बोलते हो नारी सम्मान, बेटी बचाओ और उसी बेटी को हिजाब पहनकर पढ़ने जाना है तो आप उसे रोक रहे हो. ये सरासर गलत बात है. आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि ये इस्लाम के अंदर अनिवार्य है या नहीं? ये तो हमारे इस्लाम के ऊपर डायरेक्ट अटैक है. ये आर्टिकल 25 और 29 के ऊपर डायरेक्ट अटैक है."

हम मंगलसूत्र-सिंदूर पर तो आपत्ति नहीं करते- वारिस पठान

वारिस पठान ने ये भी कहा, "हमारी हिंदू बहनें मंगलसूत्र लगती हैं, सिंदूर डालती हैं, अच्छी बात है. ये इनका फ्रीडम ऑफ च्वाइस है. हम तो आपत्ति नहीं करते हैं. हमारे सरदार भाई पगड़ी पहनते हैं. सबको प्रीडम ऑफ च्वाइस की इजाजत है. हर इंसान को संविधान ने अधिकार दिया है, उसी के हिसाब से देश चलेगा." 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में एक छात्रा की हिजाब से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया. छात्रा ने अपनी मां के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी और स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने विभिन्न फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 26 Aug 2026 03:08 PM (IST)
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