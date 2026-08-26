इस राज्य के इंटर्न डॉक्टरों की चांदी, इतना बढ़ा स्टाइपेंड 

उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों के लिए राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर्न डॉक्टर के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों, इंस्टीट्यूट और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को हर महीने 12,000 की जगह 25,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. जिसका मतलब है कि इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 13 हजार की बढ़ोतरी की गई है. स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. यह योगी सरकार के कार्यकाल में इंटर्नशिप स्टाइपेंड में दूसरी बढ़ोतरी है. इससे पहले साल 2021 में इंटर्न डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया था.

किन छात्रों को मिलेगा बढ़ा हुआ स्टाइपेंड?

नया स्टाइपेंड उन एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी परीक्षा पास कर ली है और राज्य के सरकारी मेडिकल संस्थानों में अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप कर रहे हैं. यह बढ़ी हुई राशि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थान और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लागू होगी.

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इंटर्नशिप के दौरान ये जिम्मेदारियां संभालते छात्र

एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप मेडिकल छात्रों के लिए प्रशिक्षण का जरूरी हिस्सा होती है. इस दौरान छात्र सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ काम करते हैं. वह मरीज की देखभाल और सहयोग करने के साथ वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. इंटर्न डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी भी लगाई जाती है. वहीं सरकार के अनुसार स्टाइपेंड बढ़ाने से इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी. इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और इमरजेंसी सेवाओं में उनकी भूमिका को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर हुआ था, प्रदर्शन

इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इसी मांग को लेकर 22 अगस्त को लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न ने प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में केजीएमयू के अलावा राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ समेत दूसरे इंस्टीट्यूट के इंटर्न शामिल हुए थे. इसके बाद अब कैबिनेट की मंजूरी के बात उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को हर महीने 25,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा.

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