शुभमन गिल की ‘यंग’ टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी 30 से ऊपर के? यहां देखें

शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को एक नई पीढ़ी की टीम के तौर पर देखा जा रहा है. गिल खुद अभी 26 साल के हैं और उनके साथ यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और मानव सुतार जैसे युवा खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं. लेकिन इस युवा टीम में कुछ अनुभवी चेहरे भी मौजूद हैं, जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है. श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम में अनुभव और युवा जोश का अच्छा संतुलन देखने को मिल रहा है. ICC ने भी इस टीम को गिल की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम के तौर पर दर्ज किया है.

30 साल से ऊपर के 5 खिलाड़ी

कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल एक नई टीम इंडिया बनाने में जुटे हैं, इसलिए कई नए और युवा खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं. इस नई टीम में 5 खिलाड़ियों की उम्र 30 साल या उससे अधिक है. इनमें 37 वर्षीय रवींद्र जडेजा सबसे उम्रदराज हैं.

रवींद्र जडेजा - 37 साल

टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक रवींद्र जडेजा 37 साल के हैं. बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने वाला उनका अनुभव टीम के लिए काफी अहम है. हाल ही में वह 50 WTC मैच खेलने वाले पहले भारतीय भी बने.

सारांश जैन - 33 साल

सारांश जैन की उम्र 33 साल है. खास बात यह है कि उम्र में अनुभवी होने के बावजूद वह टीम इंडिया के नए चेहरों में शामिल हैं. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू का मौका भी मिला.

केएल राहुल - 34 साल

केएल राहुल 34 साल के हैं और टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल हैं. उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए गिल का उपकप्तान भी बनाया गया था.

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कुलदीप यादव - 31 साल

कुलदीप यादव 31 साल के हैं. बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव है और वह टीम के प्रमुख स्पिन विकल्पों में शामिल हैं.

मोहम्मद सिराज - 32 साल

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 32 साल के हैं. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में उनके अनुभव की अहमियत और बढ़ जाती है. श्रीलंका दौरे के लिए वह भारत के तेज गेंदबाजी विकल्पों में शामिल हैं.

प्रसिद्ध कृष्णा - 30 साल

प्रसिद्ध कृष्णा की उम्र 30 साल है. कृष्णा चाहे 30 से ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं मिल पाया है.

बाकी टीम की उम्र देखें तो गिल, जायसवाल, पडिक्कल, सरफराज, पंत, जुरेल और गुनूर बराड़ जैसे खिलाड़ी 30 से कम उम्र के हैं. यानी गिल की टीम में युवा खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जडेजा, राहुल, सिराज, कुलदीप और सारांश जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी इसे सिर्फ युवा टीम नहीं रहने देती. यही युवा जोश और अनुभव का मेल भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में काफी अहम साबित हो सकता है.

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