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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगा फ्री मोबाइल रिचार्ज! PM मोदी ने किया ऐलान?

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगा फ्री मोबाइल रिचार्ज! PM मोदी ने किया ऐलान?

रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने का दावा फर्जी है. सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे असली सरकारी घोषणा समझकर शेयर किया जा रहा है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Aug 2026 02:22 PM (IST)
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Raksha Bandhan Free Recharge News: अगर आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर यह मान रहे हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर केंद्र सरकार देश की सभी महिलाओं को एक साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने वाली है, तो सावधान हो जाइए. इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे इंस्टाग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म पर शेयर करते सरकारी योजना का दावा किया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है. ऐसे में अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो या मैसेज आया है, तो उसे बिना जांचे किए आगे शेयर न करें. 

वायरल वीडियो में क्या किया गया दावा?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं. जिसमें प्रधानमंत्री रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए एक खास सरकारी योजना का ऐलान कर रहे हैं. जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि देश की महिलाओं को पूरे एक साल तक मोबाइल रिचार्ज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. 

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दरअसल, वायरल पोस्ट में वीडियो को इस तरह पेश किया गया है कि पहली नजर में ही देखने पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली घोषणा लगती है. यही वजह है कि लोग इसे सही मानकर काफी तेजी से शेयर कर रहे हैं. 

क्या सच में सरकार दे रही है एक साल का फ्री रिचार्ज?

PIB Fact Check ने इस वायरल वीडियो की जांच की है, जिसमें यह सामने आया कि वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है. असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो को डिजिटल तरीके से एडिट करके उसमें फर्जी दावा को जोड़ दिया गया है.  

PIB Fact Check के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को एक साल का फ्री मोबाइल रिचार्ज देने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. यानी यह वायरल पोस्ट पर किया जाने वाला दावा पूरी तरह फर्जी है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
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