रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगा फ्री मोबाइल रिचार्ज! PM मोदी ने किया ऐलान?

Raksha Bandhan Free Recharge News: अगर आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर यह मान रहे हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर केंद्र सरकार देश की सभी महिलाओं को एक साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने वाली है, तो सावधान हो जाइए. इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे इंस्टाग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म पर शेयर करते सरकारी योजना का दावा किया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है. ऐसे में अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो या मैसेज आया है, तो उसे बिना जांचे किए आगे शेयर न करें.

वायरल वीडियो में क्या किया गया दावा?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं. जिसमें प्रधानमंत्री रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए एक खास सरकारी योजना का ऐलान कर रहे हैं. जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि देश की महिलाओं को पूरे एक साल तक मोबाइल रिचार्ज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा.

EPF पर सरकार दे रही है बड़ा मौका, कवरेज में 31 अक्टूबर तक जुड़ सकेगा नाम

दरअसल, वायरल पोस्ट में वीडियो को इस तरह पेश किया गया है कि पहली नजर में ही देखने पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली घोषणा लगती है. यही वजह है कि लोग इसे सही मानकर काफी तेजी से शेयर कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम हैंडल 'aapka_bhai77' द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो साझा कर दावा किया जा रहा है, केंद्र सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर सभी महिलाओं को एक साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देगी। #PIBFactCheck:



❌ यह दावा फर्जी है।



✅ केंद्र सरकार द्वारा ऐसी… pic.twitter.com/JnEj7WbLcX — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2026

क्या सच में सरकार दे रही है एक साल का फ्री रिचार्ज?

PIB Fact Check ने इस वायरल वीडियो की जांच की है, जिसमें यह सामने आया कि वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है. असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो को डिजिटल तरीके से एडिट करके उसमें फर्जी दावा को जोड़ दिया गया है.

PIB Fact Check के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को एक साल का फ्री मोबाइल रिचार्ज देने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. यानी यह वायरल पोस्ट पर किया जाने वाला दावा पूरी तरह फर्जी है.

पर्स के साथ DL भी हो गया गुम? घर बैठे ऐसे पाएं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस