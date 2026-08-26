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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF पर सरकार दे रही है बड़ा मौका, कवरेज में 31 अक्टूबर तक जुड़ सकेगा नाम

EPF पर सरकार दे रही है बड़ा मौका, कवरेज में 31 अक्टूबर तक जुड़ सकेगा नाम

EPFO ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 शुरू किया है. इसके तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच पात्रता के बावजूद EPF से बाहर रहे कर्मचारियों का रिकॉर्ड नियमित किया जा सकेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Aug 2026 11:27 AM (IST)
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EPFO Enrollment Campaign 2026: अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा कर्मचारी है, जिसे नौकरी करने के बावजूद किसी वजह से EPF, पेंशन या बीमा जैसे समाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया, तो यह जानकारी आपके काम की है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे पात्र कर्मचारियों को समाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है. 

दरअसल, EPFO ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 शुरू किया है. इस पहल के जरिए नियोक्ताओं के पुराने रिकॉर्ड में हुई खामियों को सुधारने और पत्र कर्मचारियों को EPF से जुड़ने का मौका दिया जाएगा जो तय अवधि के दायरे से बाहर रह गए थे.

नामांकन की आखिरी तारीख और शर्त क्या है?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, यह अभियान 29 जून 2026 से लागू हुआ है. इसके जरिए ऐसे पात्र कर्मचारियों को EPF कवरेज में शामिल करने का मौका दिया जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच किसी वजह से EPF कवरेज से बाहर रह गए थे.

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नियोक्ताओं के पास इस अभियान के तहत पात्र कर्मचारियों का नामांकन कराने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है. हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई है.  

  • यह सुविधा पात्र कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक बार मिलने वाला अवसर है.
  • कर्मचारी तय अवधि के दौरान EPF कवरेज से बाहर रहा हो.
  • घोषणा के समय कर्मचारी जीवित होना चाहिए.
  • कर्मचारी संबंधित प्रतिष्ठान में एक्टिव रूप से काम कर रहा हो.
  • नियोक्ता को कर्मचारी की पात्रता के आधार पर ही उसका नामांकन करना होगा.

किन कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा?

यह अभियान का फायदा खासतौर पर उन पात्र कर्मचारियों को मिल सकता है, जिन्हें तय अवधि के दौरान EPF के दायरे में होना चाहिए था, लेकिन वह किसी कारण से इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए. ऐसे में अगर इन कर्मचारियों का नाम इस अभियान के तहत शामिल किया जाता है, तो उन्हें EPF के साथ पेंशन और बीमा से जुड़े सामाजिक सुरक्षा लाभों का फायदा मिल सकता है.

इस पहल का मकसद यह है कि पुराने रिकॉर्ड में हुई सारी कमियों को वक्त रहते ठीक करने में प्रतिष्ठानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और वह पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आसानी से जोड़ सकें.

कैसे होगा कर्मचारी का EPF में नामांकन?

इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऑनलाइन रखी गई है. नियोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन के जरिए शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ जरूरी प्रोसेस डिजिटल तरीके से पूरी करनी होगी.

  • कर्मचारी का UAN तैयार किया जाएगा.
  • UAN बनाने की प्रक्रिया में UMANG ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • UAN बनने के बाद जरूरी वैधानिक अंशदान जमा करना होगा.
  • इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न यानी ECR सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
EPF EPFO Enrollment Campaign 2026
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