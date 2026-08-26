दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का नया हिस्सा खुला, जानिए एंट्री-एग्जिट और टोल नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परीक्षण अवधि में वाहन चालकों से अभी टोल नहीं।

नए एक्सप्रेसवे के खुलने से आम लोगों को आने-जाने में काफी राहत मिलती है और साथ ही ट्रैफिक जाम में फंसने से भी बच सकते हैं. ऐसे में हाल ही में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक नया रास्ता खोला गया है, जिसका फिलहाल ट्रायल किया जा रहा है. इस दौरान सुरक्षा और गाड़ियों की रफ्तार से जुड़ी चीजों को देखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की समस्या मिलने पर उसे पहले ही ठीक किया जा सके.

दरअसल, DND फ्लाईवे से जैतपुर के बीच लगभग 9 किलोमीटर लंबे हिस्से को ट्रायल के लिए शुरू किया गया है. अब इसके खुलने से कई वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है. ऐसे में इस एक्सप्रेसवे से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में होंगे कि क्या अभी वाहन चालकों को टोल देना होगा या नहीं? और इस एक्सप्रेसवे की एंट्री और एग्जिट कहां से है?

जानें कहां से मिलेगी एंट्री?

अगर बात करें एंट्री की तो नया लगभग 9 किलोमीटर लंबा रास्ता DND फ्लाईवे से शुरू होता है और जैतपुर तक जाता है. फिर जैतपुर से आगे यह फरीदाबाद और KMP एक्सप्रेसवे से जुड़ता है. अब जानते हैं एग्जिट से जुड़ी बातें.

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एग्जिट कहां से होगा?

बता दें कि इस कॉरिडोर पर जैतपुर और मीठीपुर में एंट्री-एग्जिट पॉइंट बनाए है, लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है, जिसके कारण इस खोला नहीं गया है.

क्या वाहन चालकों से लिया जाएगा टोल?

जानकारी के मुताबिक, इस नए हिस्से का ट्रायल 22 अगस्त से चल रहा है और करीब एक महीने तक इसका ट्रायल चल सकता है. ऐसे में कई लोग जानना चाहंगे कि अभी टोल देना होगा या नहीं? इसका जवाब है नहीं, ट्रायल के दौरान अभी वाहन चालकों से कोई टोल नहीं लिया जा रहा है. यानी ट्रायल के दौरान कोई टोल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उद्घाटन के बाद टोल का भुगतान करना होगा.

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