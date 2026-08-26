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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का नया हिस्सा खुला, जानिए एंट्री-एग्जिट और टोल नियम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का नया हिस्सा खुला, जानिए एंट्री-एग्जिट और टोल नियम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे DND फ्लाईवे से जैतपुर ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें उद्घाटन से पहले सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की जांच की जा रही है. जानिए क्या इस ट्रायल के दौरान टोल देना होगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Aug 2026 02:15 PM (IST)
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  • परीक्षण अवधि में वाहन चालकों से अभी टोल नहीं।

नए एक्सप्रेसवे के खुलने से आम लोगों को आने-जाने में काफी राहत मिलती है और साथ ही ट्रैफिक जाम में फंसने से भी बच सकते हैं. ऐसे में हाल ही में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक नया रास्ता खोला गया है, जिसका फिलहाल ट्रायल किया जा रहा है. इस दौरान सुरक्षा और गाड़ियों की रफ्तार से जुड़ी चीजों को देखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की समस्या मिलने पर उसे पहले ही ठीक किया जा सके. 

दरअसल, DND फ्लाईवे से जैतपुर के बीच लगभग 9 किलोमीटर लंबे हिस्से को ट्रायल के लिए शुरू किया गया है. अब इसके खुलने से कई वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है. ऐसे में इस एक्सप्रेसवे से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में होंगे कि क्या अभी वाहन चालकों को टोल देना होगा या नहीं? और इस एक्सप्रेसवे की एंट्री और एग्जिट कहां से है?

जानें कहां से मिलेगी एंट्री?

अगर बात करें एंट्री की तो नया लगभग 9 किलोमीटर लंबा रास्ता DND फ्लाईवे से शुरू होता है और जैतपुर तक जाता है. फिर जैतपुर से आगे यह फरीदाबाद और KMP एक्सप्रेसवे से जुड़ता है. अब जानते हैं एग्जिट से जुड़ी बातें.

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एग्जिट कहां से होगा?

बता दें कि इस कॉरिडोर पर जैतपुर और मीठीपुर में एंट्री-एग्जिट पॉइंट बनाए है, लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है, जिसके कारण इस खोला नहीं गया है. 

क्या वाहन चालकों से लिया जाएगा टोल?

जानकारी के मुताबिक, इस नए हिस्से का ट्रायल 22 अगस्त से चल रहा है और करीब एक महीने तक इसका ट्रायल चल सकता है. ऐसे में कई लोग जानना चाहंगे कि अभी टोल देना होगा या नहीं?  इसका जवाब है नहीं, ट्रायल के दौरान अभी वाहन चालकों से कोई टोल नहीं लिया जा रहा है. यानी ट्रायल के दौरान कोई टोल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उद्घाटन के बाद टोल का भुगतान करना होगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 26 Aug 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Delhi-Mumbai Expressway DND Flyway Utility News
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