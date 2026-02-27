हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में डबल डेकर बस की दोबारा एंट्री, जानें क्या होगा रूट और कितना रहेगा किराया

Double Decker Bus In Delhi: दिल्ली में इलेक्ट्रिक ओपन टॉप डबल डेकर बस सेवा शुरू हो गई है. यह खास हेरिटेज टूर के लिए चलाई जा रही है. जान लीजिए कितना होगा किराया और क्या होगा रूट?

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 27 Feb 2026 03:20 PM (IST)
Double Decker Bus In Delhi: राजधानी दिल्ली में डबल डेकर बसों की दोबारा एंट्री हो चुकी है. करीब 40 साल बाद यह बसें नए और आधुनिक अंदाज में सड़कों पर लौट आई हैं. शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजय चौक से इलेक्ट्रिक ओपन टॉप डबल डेकर बसों को हरी झंडी दिखाई.  

इन बसों से शहर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा. यह बसें रोजमर्रा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं बल्कि खास हेरिटेज टूर के लिए चलाई जाएंगी. ऊपर की खुली मंजिल से दिल्ली के ऐतिहासिक हिस्सों को देखने का अलग ही एक्सपीरिएंश मिलेगा. जान लीजिए क्या होगा इसका रूट और कितना होगा किराया.

क्या है डबल डेकर बस का रूट?

दिल्ली में शुरू हो चुकी नई डबल डेकर बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक हैं. इसलिए इनमें से धुआं नहीं निकलेगा और शोर भी कम होगा. हर बस में करीब 63 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है. ऊपरी डेक ओपन रहेगा. जिससे सफर के दौरान आसपास के स्मारकों का साफ नजारा मिलेगा. 

बस में लाइव टूर गाइड भी मौजूद रहेगा. जो सफर के दौरान प्रमुख जगहों के बारे में जानकारी देगा. रूट की शुरुआत प्रधानमंत्री संग्रहालय से होगी. इसके बाद बस कर्तव्य पथ, नेशनल वॉर मेमोरियल, भारत मंडपम, नए संसद भवन परिसर, दिल्ली हाट और इंडिया गेट जैसी जगहों से होकर गुजरेगी. 

कितना देना होगा किराया?

हेरिटेज डबल डेकर बस टूर के लिए किराया पहले से तय कर दिया गया है. वयस्क यात्रियों को 500 रुपये का टिकट लेना होगा. जबकि 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 300 रुपये कीमत रखी गई है. इस कीमत में पूरा गाइडेड टूर शामिल रहेगा. यानी सफर के दौरान आपको प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी. बस का किराया टूरिज्म को ध्यान में रखकर तय किया गया है. बस के ओपन टॉप डेक से राजधानी को देखने का मजा अलग ही होगा. बस में लाइव गाइड की सुविधा भी इसी किराये के पैकेज में शामिल रहेगी. 

कैसे होगी बुकिंग?

टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों को ऑनलाइन ऐप या अधिकृत काउंटर का सहारा लेना होगा. डिजिटल बुकिंग को प्रायरिटी दी जा रही है. जिससे प्रोसेस आसान और तेज रहे. बसें रोज सुबह और शाम दोनों समय चलेंगी. जबकि शाम का स्लॉट करीब 6 बजे से शुरू होगा. फिलहाल यह सर्विस एक तय रूट पर संचालित की जा रही है. जिससे हेरिटेज जगहों को सिस्टमैटिक तरीके से कवर किया जा सके. आगे चलकर इसे हॉप ऑन हॉप ऑफ मॉडल में बदला जा सकता है. जिससे यात्री अपनी पसंद के स्टॉप पर उतरकर दोबारा अगली बस पकड़ सकेंगे.

Published at : 27 Feb 2026 03:19 PM (IST)
Embed widget