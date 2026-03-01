हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?

IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत की टक्कर वेस्टइंडीज से होने वाली है.दोनो टीमों के बीच दूसरे स्थान की जंग तेज हो गई है. भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Mar 2026 08:26 AM (IST)
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारतीय टीम की अगली टक्कर वेस्टइंडीज से है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला सेमीफाइनल का टिकट दिलाने वाला साबित हो सकता है. हालांकि इतिहास पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ इस टूर्नामेंट में ज्यादा मजबूत रहा है.

दोनों टीमों के बीच अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से तीन बार वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की है, जबकि भारत को सिर्फ एक जीत मिली है. यानी हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 3-1 से कैरेबियाई टीम के पक्ष में है.

2009 और 2010 में वेस्टइंडीज का दबदबा

भारत- वेस्टइंडीज की पहली भिड़ंत 2009 में इंग्लैंड में हुई थी. उस मैच में भारत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका और वेस्टइंडीज ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया था. इसके बाद 2010 में कैरेबियाई धरती पर दोनों टीमें फिर आमने-सामने आईं. उस मैच में भी वेस्टइंडीज ने दमदार बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी के दम पर भारत को एक बार फिर हार का स्वाद चखा दिया था.

2014 में भारत ने चुकाया हिसाब

उसेक बाद 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पहली बार वेस्टइंडीज को हराया. शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने विरोधी टीम को कम स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने संयमित बल्लेबाजी से लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था. यह जीत भारत के लिए बेहद अहम थी और टीम फाइनल तक पहुंची थी.

2016 सेमीफाइनल की कसक

सबसे यादगार मुकाबला 2016 के सेमीफाइनल में हुआ था. भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन वेस्टइंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था. उस हार ने भारतीय फैंस को गहरा झटका दिया था और वेस्टइंडीज बाद में चैंपियन भी बनी.

इस बार दांव पर सेमीफाइनल

मौजूदा टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका पहले ही इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे स्थान की जंग है. भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. 

इतिहास भले ही वेस्टइंडीज के पक्ष में हो, लेकिन मौजूदा फॉर्म और संतुलित टीम संयोजन के साथ भारत के पास इस बार रिकॉर्ड बराबर करने का शानदार मौका है. क्रिकेट फैंस को एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है, जहां पुराना हिसाब चुकाने का मौका भी होगा और सेमीफाइनल की राह भी तय होगी.

Published at : 01 Mar 2026 08:26 AM (IST)
Head To Head Super 8 IND Vs WI T20 World Cup 2026
Embed widget