क्या है Sim Binding, जिसकी वजह से बंद हो सकता है आपका व्हाट्सएप, किन लोगों को होगी दिक्कत?

इस नियम के तहत अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स तभी काम करेंगे जब जिस नंबर से अकाउंट बना है, वहीं सिम कार्ड उस फोन में मौजूद होगा. सरकार का कहना है कि यह कदम साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल और नकली प्रोफाइल के जरिए हो रही ठगी को रोकने के लिए उठाया गया है. वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर कई कंपनियों ने चिंता भी जताई है.