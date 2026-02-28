एक्सप्लोरर
क्या है Sim Binding, जिसकी वजह से बंद हो सकता है आपका व्हाट्सएप, किन लोगों को होगी दिक्कत?
सिम बाइंडिंग का मतलब है कि आपका मैसेजिंग अकाउंट आपका फिजिकल सिम कार्ड से जुड़ा रहेगा. यानी जिस सिम से आपने ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया है, वही सिम आपके मोबाइल में एक्टिव रहना जरूरी होगा.
देश में 1 मार्च 2026 से मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल का तरीका बदलने वाला है. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है की सिम बाइंडिंग नियम तय समय पर ही लागू होगा और इसकी डेडलाइन 28 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.
Published at : 28 Feb 2026 11:21 AM (IST)
