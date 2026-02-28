रोड़ एक्सीडेंट घायलों की मदद करेंगे, तो सरकार देगी 25000 रुपये, जान लें स्कीम
Raahveer Scheme: रोड एक्सीडेंट में घायल को वक्त पर अस्पताल पहुंचाएंगे तो सरकार से सीधा 25000 तक का इनाम मिल सकता है. जान लीजिए कैसे हासिल कर सकते हैं यह इनाम.
Raahveer Scheme: देश में हर रोज कई सड़क हादसे देखने को मिलते हैं. कहीं तेज रफ्तार वजह बनती है तो कहीं लापरवाही. ऐसे हादसों में सबसे अहम होता है शुरुआती कुछ मिनटों में मिली मदद. अक्सर लोग घायलों को देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं. क्योंकि उन्हें कानूनी उलझनों या पुलिस स्टेशन जाने का डर रहता है.
अब इसी झिझक को तोड़ने के लिए दिल्ली में नई पहल की जा रही है. जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाएगा. उसे 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. यानी अब आप किसी की जान बचाते हैं. बजाय जांच की चिंता के आपको ईनाम दिया जाएगा. जान लीजिए कैसे मिलेंगे 25000 रुपये.
पहले एक घंटे में मदद तभी मिलेगा इनाम
सड़क हादसों में अक्सर जल्दी इलाज न मिलने के चलते लोगों की हालत काफी सीरियस हो जाती है. इसलिए इस स्कीम में वक्त का ख्याल रखा गया है. अगर कोई नागरिक हादसे के बाद पहले एक घंटे के भीतर घायल को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है. तो वह 25000 रुपये पाने के लिए पात्र होगा.
इस अहम वक्च को गोल्डन ऑवर कहा जाता है. डाॅक्टर्स मानते हैं कि इसी दौरान सही इलाज मिल जाए तो जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. योजना का मकसद यही है कि लोग कानूनी डर से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते आगे आएं. अब मदद करने वाले को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा. बल्कि प्रोत्साहित किया जाएगा.
गोल्डन ऑवर में इसलिए बहुत जरूरी वक्त
हादसे के तुरंत बाद का समय शरीर के लिए सबसे नाजुक होता है. ज्यादा खून बहना, सांस की दिक्कत या अंदरूनी चोटें इस दौरान जानलेवा साबित हो सकती हैं. अगर आसपास मौजूद कोई व्यक्ति तुरंत प्रोसेस शुरू क दे और घायल को सही मेडिकल सुविधा तक पहुंचा दे. तो स्थिति संभल सकती है. इसी सोच के साथ यह प्रोग्राम तैयार किया गया है. सरकार चाहती है कि आम लोग सिर्फ मूकदर्शक न बनें. बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी कर सकें. जितनी जल्दी मेडिकल हेल्प मिलेगी. उतनी ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकेंगी.
कैसे मिलेगा इनाम?
इस स्कीम में किसी खास क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है. कोई भी नागरिक जो गंभीर घायल को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाएगा. वह इनाम का हकदार होगा. एक हादसे में कई लोग मदद करें. तब भी एक घटना के लिए अधिकतम 25000 रुपये ही दिए जाएंगे. इसके साथ ही प्रशंसा पत्र भी मिलेगा. दिल्ली में केंद्र की राहवीर योजना से अब लोगों को काफी फायदा होगा. योजना में राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 10 लोगों को 1 लाख रुपये का विशेष सम्मान भी दिया जाएगा.
