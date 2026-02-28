इन लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम

पीएम किसान योजना में वेरिफिकेशन के दौरान लाखों लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. सरकार ने डेटा मिलान और दस्तावेज जांच की प्रोसेस तेज की थी. इसी दौरान कई एंट्री ऐसी मिलीं जो तय नियमों पर खरी नहीं उतरीं. अगर आपने लंबे समय से अपना स्टेटस नहीं देखा है तो अभी जांच कर लेना समझदारी होगी.