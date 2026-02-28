एक्सप्लोरर
इन लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम
PM Kisan Yojana 22nd Instalment: पीएम किसान की अगली किस्त से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है. अगर जरूरी वेरिफिकेशन पूरा नहीं है तो किस्त रुक सकती है. इसलिए चेक कर लें अपना स्टेटस.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसान अगली पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट सामने आया है.
Published at : 28 Feb 2026 12:17 PM (IST)
