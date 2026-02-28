हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम

इन लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम

PM Kisan Yojana 22nd Instalment: पीएम किसान की अगली किस्त से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है. अगर जरूरी वेरिफिकेशन पूरा नहीं है तो किस्त रुक सकती है. इसलिए चेक कर लें अपना स्टेटस.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Feb 2026 12:17 PM (IST)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसान अगली पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन 22वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट सामने आया है.

पीएम किसान योजना में वेरिफिकेशन के दौरान लाखों लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. सरकार ने डेटा मिलान और दस्तावेज जांच की प्रोसेस तेज की थी. इसी दौरान कई एंट्री ऐसी मिलीं जो तय नियमों पर खरी नहीं उतरीं. अगर आपने लंबे समय से अपना स्टेटस नहीं देखा है तो अभी जांच कर लेना समझदारी होगी.
योजना में नाम हटाए जाने सबसे बड़ी वजह पात्रता की दोबारा जांच है. सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सभी शर्तें पूरी करते हैं. जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराया था या जिनकी स्थिति बदल चुकी है. उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है.
Published at : 28 Feb 2026 12:17 PM (IST)
PM Kisan Yojana Kisan Yojana

