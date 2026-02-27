हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पढ़ लें यह खबर, 1 अप्रैल से होने जा रहे इतने सारे बदलाव

क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पढ़ लें यह खबर, 1 अप्रैल से होने जा रहे इतने सारे बदलाव

Credit Card Rules: 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदल सकते हैं. इन नए नियमों में बदलाव का असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ सकता है. जान लीजिए पूरी खबर.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Feb 2026 02:25 PM (IST)
Credit Card Rules: 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदल सकते हैं. इन नए नियमों में बदलाव का असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ सकता है. जान लीजिए पूरी खबर.

क्रेडिट कार्ड आज लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. शॉपिंग से लेकर ट्रैवल और ऑनलाइन बिल पेमेंट तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है. आसान भुगतान और रिवॉर्ड्स के चलते लोग ज्यादा भरोसा करने लगे हैं.

1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ अहम बदलाव लागू हो सकते हैं. जिनका सीधा असर कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा. आने वाले नियमों के तहत बड़े ट्रांजैक्शन पर खास नजर रखी जा सकती है. अगर कोई व्यक्ति सालभर में तय सीमा से ज्यादा रकम कार्ड बिल के रूप में चुकाता है. तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंच सकती है.
1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ अहम बदलाव लागू हो सकते हैं. जिनका सीधा असर कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा. आने वाले नियमों के तहत बड़े ट्रांजैक्शन पर खास नजर रखी जा सकती है. अगर कोई व्यक्ति सालभर में तय सीमा से ज्यादा रकम कार्ड बिल के रूप में चुकाता है. तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंच सकती है.
डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट दोनों पर अलग अलग लिमिट तय करने का प्रस्ताव है. नकद में क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने वालों के लिए भी बदलाव हो सकते हैं. तय सीमा से ऊपर कैश पेमेंट करने पर उसकी रिपोर्टिंग जरूरी की जा सकती है.
डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट दोनों पर अलग अलग लिमिट तय करने का प्रस्ताव है. नकद में क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने वालों के लिए भी बदलाव हो सकते हैं. तय सीमा से ऊपर कैश पेमेंट करने पर उसकी रिपोर्टिंग जरूरी की जा सकती है.
Published at : 27 Feb 2026 02:25 PM (IST)
Utility News Credit Card Credit Card Rule

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
