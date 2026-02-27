क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पढ़ लें यह खबर, 1 अप्रैल से होने जा रहे इतने सारे बदलाव

1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ अहम बदलाव लागू हो सकते हैं. जिनका सीधा असर कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा. आने वाले नियमों के तहत बड़े ट्रांजैक्शन पर खास नजर रखी जा सकती है. अगर कोई व्यक्ति सालभर में तय सीमा से ज्यादा रकम कार्ड बिल के रूप में चुकाता है. तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंच सकती है.