बेटियों की पढ़ाई के लिए कितने रुपये देती है राजस्थान सरकार, क्या आप जानते हैं इस योजना का नाम?

बेटियों को समाज में बराबरी का हक दिलाना और उनकी पढ़ाई को आसान बनाना हर माता-पिता और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है. अक्सर कई परिवार आर्थिक कारणों से अपनी बेटियों को पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ा पाते हैं इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही खास योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना है.

यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल या पढ़ाई की सुविधाएं नहीं दे पाते, इस योजना के जरिए सरकार हर बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पूरी करने तक उन्हें आर्थिक मदद देती है.

कब हुई थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को हुई थी. इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सोच बदलना, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मजबूत बनाना और परिवारों को यह एहसास दिलाना है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की बड़ी ताकत हैं.

योजना का मकसद

इस योजना को शुरू करने के पीछे कई उद्देश्य हैं. जैसे लड़कों और लड़कियों के बीच असमानताओं को कम करना, भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों के जन्म को सुरक्षित बनाना, बेटियों की शिक्षा पूरी करवाने में परिवारों की मदद करना, बालिका जन्म दर बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर कम करना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना. सरकार का मानना है कि जब परिवार को पता होगा कि बेटी की पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी, तो वे उसे स्कूल भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं.

योजना के तहत कितने पैसे मिलते हैं और कैसे

राजस्थान सरकार इस योजना के तहत बेटियों को कुल 50,000 रुपये की मदद छह अलग-अलग किस्तों में देती है. इसे समय-समय पर चरणों में दिया जाता है ताकि बेटी की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा जा सके. इसमें पहली किस्त बेटी के जन्म पर 2,500 रुपये मिलते है. इसके बाद दूसरी किस्त जब बेटी एक साल की हो और उसका पूरा टीकाकरण हो जाए तो 2,500 रुपये दिए जाते हैं. फिर तीसरी किस्त बेटी जब पहली कक्षा में दाखिला ले तो 4,000 रुपये मिलते हैं. इसके बाद चौथी किस्त बेटी कक्षा छह में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये मिलते हैं. पांचवीं किस्त कक्षा दस में पहुंचने पर 11,000 रुपये दिए जाते हैं. वहीं छठी और आखिरी किस्त12वीं कक्षा पास करने पर 25,000 रुपये मिलते हैं.

योजना का लाभ कौन उठा सकता है

मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं. जिसमें परिवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए. बेटी का जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ होना चाहिए. जन्म सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में हुआ हो. पहली दो किस्तों का लाभ सभी बेटियों को मिलेगा, लेकिन तीसरी और उसके बाद की किस्तें सिर्फ उन बेटियों को दी जाएगी जो माता-पिता की पहली दो जीवित संतान में शामिल हैं.बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले.

योजना के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन

राजश्री योजना में रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना बहुत आसान है. पहली और दूसरी किस्त बेटी के जन्म के समय अस्पताल के जरिए खुद ही पोर्टल पर नाम दर्ज हो जाता है, इसके लिए अलग फार्म भरने की जरूरत नहीं, वहीं तीसरी और बाकी किस्तें बेटी पहली कक्षा में दाखिला लेने पर स्कूल के माध्यम से आवेदन करना होता है. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज भामाशाह या आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड या आगे की किस्तों के लिए स्कूल का प्रवेश प्रमाण पत्र है. बैंक खाता जन आधार से जुड़ा होना चाहिए, ताकि पैसा सीधे खाते में जा सके. आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

