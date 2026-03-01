हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूटिलिटी
ट्रेन से जाने वाले मुसाफिरों के लिए जरूरी खबर, इस राज्य की ओर जाने वाली 16 ट्रेनें हुईं कैंसिल

Train Cancelled In April: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है. इस राज्य की ओर जाने वाली 16 ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है. सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 01 Mar 2026 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled In April: देश में रोजाना करीब 3 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कोई घूमने निकलता है, तो कोई नौकरी, पढ़ाई या पारिवारिक काम से यात्रा करता है. लाखों परिवारों की प्लानिंग भारतीय रेलवे के टाइमटेबल पर टिकी होती है. हर दिन हजारों ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती हैं और करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं. 

ऐसे में अगर अप्रैल के लिए आपने भी टिकट बुक कर रखी है. तो एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लें. वजह यह है कि भारतीय रेलवे ने नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते कुछ ट्रेनों को टेंपररी तौर से कैंसिल किया है. आगे जानिए किन रूट्स पर असर रहेगा. कब तक दिक्कत रह सकती है और यात्रियों को क्या करना चाहिए.

इस रूट की ट्रेनें हुईं कैंसिल

छत्तीसगढ़ रूट पर सफर करने वालों के लिए यह अपडेट अहम है. नागपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम तेजी से चल रहा है, जिसकी वजह से इस सेक्शन की कुछ ट्रेनें 27 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेंगी. प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर बैलेस्टेड ट्रैक बिछाया जा रहा है. इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है.

और ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी गई है. इसके अलावा भिलाई स्टेशन पर डिसमेंटलिंग वर्क भी जारी है. जिससे कुछ और ट्रेनें प्रभावित होंगी. अगर आपका सफर इस रूट पर प्लान है. तो आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए पहले ही ट्रेन का स्टेटस चेक कर लेना जरूरी है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 15231-15232 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस 5 से 26 अप्रैल के बीच सिर्फ दुर्ग स्टेशन तक चलेगी. इसे दुर्ग और गोंदिया के बीच को कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 18030 शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक शालीमार से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार एक्सप्रेस 6 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 18237 कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस 5 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक कोरबा से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस 7 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अमृतसर से कैंसिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: आम आदमी घर पर कितना सोना रख सकता है, क्या है इसको लेकर नियम?

  • ट्रेन नंबर 12410 हजरत निजामुद्दीन-रायगढ़ एक्सप्रेस 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल को हजरत निजामुद्दीन से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 12409 रायगढ़-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को रायगढ़ से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 12101 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-शालीमार एक्सप्रेस 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 12102 शालीमार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 और 24 अप्रैल को शालीमार से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 12807 विशाखापत्तनम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 23 अप्रैल को विशाखापत्तनम से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 12808 हजरत निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल को हजरत निजामुद्दीन से कैंसिल किया गया है.
  • ट्रेन नंबर 68815 बल्लारशाह-गोंदिया MEMU पैसेंजर ट्रेन 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बल्लारशाह से कैंसिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: इन लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम

Published at : 01 Mar 2026 06:46 AM (IST)
Train Cancelled Train News Railways News Utility News
