हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपति किन-किन आधारों पर ले सकता है पत्नी से तलाक, क्या है कानून?

पति किन-किन आधारों पर ले सकता है पत्नी से तलाक, क्या है कानून?

आज के समाज में, पुरुष और महिला दोनों को समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं. तलाक और भरण-पोषण के मामले में कानून लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Jan 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने सोमवार (19 जनवरी) को सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक लेने की बात कही. ऐसे में सवाल उठने लगे कि पति के पास तलाक लेने के कौन-कौन से आधार होते हैं? इस मामले में क्या कहता है भारत का कानून? 

क्या हैं पति के आधार?

शादी जीवन का एक जरूरी हिस्सा होता है. यह सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं, बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी एक जिम्मेदारी बन जाता है. अक्सर हम यह मानते हैं कि तलाक का अधिकार और ज्यादा फायदा सिर्फ पत्नी को मिलता है, लेकिन भारतीय कानून में पति के भी तलाक और गुजारा भत्ता जैसे अधिकार समान रूप से सुरक्षित हैं. आज के समाज में पुरुष और महिला दोनों को समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं. तलाक और भरण-पोषण के मामले में कानून लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पति और पत्नी दोनों तलाक और गुजारा भत्ता का दावा कर सकते हैं. वहीं, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत आम तौर पर सिर्फ पत्नी ही भरण-पोषण का दावा कर सकती है. 

पति किन-किन आधारों पर पत्नी से ले सकता है तलाक

भारत में पति तलाक के लिए कई आधारों पर अदालत में याचिका दायर कर सकता है. ये आधार हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13(1) और संबंधित कानूनों में वर्णित हैं. 

1. क्रूरता (Cruelty) - अगर पत्नी पति के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से क्रूर व्यवहार करती है, तो यह तलाक का एक वैध कारण बन सकता है. इसमें शारीरिक मारपीट, अपमान, आर्थिक तंगी डालना या मानसिक उत्पीड़न शामिल हो सकता है. कोर्ट सिर्फ महिला के पक्ष में नहीं जाती, अगर पति साबित कर सके कि उसके लिए वैवाहिक जीवन असहनीय हो गया है, तो तलाक मिल सकता है. 

2. व्यभिचार (Adultery) - पहले यह पुरुषों के लिए ही अपराध माना जाता था, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद व्यभिचार तलाक का आधार बन गया है. अगर पत्नी शादी संबंध में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो पति तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है. 

3. परित्याग (Desertion) - अगर पत्नी बिना किसी वैध कारण के पति को छोड़ देती है और लगातार दो साल तक नहीं लौटती, तो यह तलाक का आधार बन सकता है. 

4. धर्म परिवर्तन (Conversion) - अगर पत्नी शादी के बाद अपने धर्म को बदल लेती है और उसके कारण वैवाहिक जीवन असंभव हो जाता है, तो पति तलाक ले सकता है. 

5. मानसिक विकार (Mental Disorder) - पत्नी किसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हो और सामान्य जीवन या जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो, तो यह तलाक का आधार बन सकता है. सिजोफ्रेनिया या मानसिक विकास में कमी जैसे मामलों में कोर्ट व्यक्तिगत रूप से फैसला करता है. 

6. संक्रामक रोग (Venereal Disease) - पत्नी का कोई संक्रामक यौन रोग (जैसे HIV, सिफलिस) होने पर पति तलाक के लिए आवेदन कर सकता है. 

7. संन्यास या सांसारिक जीवन का त्याग (Renunciation) - अगर पत्नी किसी धार्मिक संस्था में शामिल होकर सांसारिक जीवन त्याग देती है, तो यह भी तलाक का आधार बन सकता है. 

8. मृत्यु की धारणा (Presumption of Death) - अगर पत्नी सात साल तक गायब हो और उसका कोई पता न लगे, तो कानून उसे मृत मानता है और पति तलाक के लिए याचिका दाखिल कर सकता है. 

तलाक की प्रक्रिया

1. विवादित तलाक (Contested Divorce) - अगर पत्नी तलाक के लिए सहमत नहीं है, तो पति को उपरोक्त आधारों में से किसी एक पर याचिका दायर करनी होगी. इस प्रक्रिया में कोर्ट को प्रमाण (Evidence) दिखाना पड़ता है. सबूत में ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या अन्य कानूनी डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं. 

2. आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce) - अगर दोनों पति-पत्नी सहमत हैं, तो तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए शादी के एक साल बाद आवेदन करना होता है. कोर्ट 6 महीने से 18 महीने तक सुलह (conciliation) की कोशिश करती है. 

गुजारा भत्ता और भरण-पोषण 

तलाक के बाद पति भी भरण-पोषण का दावा कर सकता है अगर वह आर्थिक रूप से असमर्थ है. पत्नी को भरण-पोषण देने की जरूरत तभी होती है जब वह स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम न हो. अदालत मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती है, जैसे आय, संपत्ति, लाइफस्टाइल आदि. हालांकि विवादित तलाक में 7–10 साल लग सकते हैं. आपसी सहमति से तलाक में 6–18 महीने लग सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: आज होता अखंड भारत तो कितनी होती आबादी, चीन की तुलना में कहां होता इंडिया?

Published at : 20 Jan 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Divorce Divorce Rules Husband Divorce Rights Divorce From Wife
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BJP New President: अध्यक्ष बनने के बाद PM Modi ने Nitin Nabin को दिया अपने काम का जायजा |
BJP New President: BJP मुख्यालय में ताजपोशी समारोह को संबोधित करते हुए PM Modi ने बोला कुछ ऐसा...
Stand Up Comedian Appurv Gupta ने बताया की कैसे खुद दुखी होकर भी वो लोगों को हंसा देते है!
BJP New President: हाथों में बाबा बैद्यनाथ धाम और Nitin Nabin का पोस्टर लिए समारोह में पहुंचे नेता |
BJP New President:Nitin Nabin के ताजपोशी के अवसर पर मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपने भाव किए साझा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की कब्जा करने की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
ग्रीनलैंड को लेकर US- रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
जनरल नॉलेज
India Pakistan Height: हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
ट्रेंडिंग
"रियल लाइफ टपू सेना" कैंसर पीड़ित स्कूल फ्रेंड के लिए बच्चों की इस सेना मुंडवा लिया अपना सिर, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget