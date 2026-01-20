एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश

उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में सोमवार को एक ही परिवार के चार सदस्यों की जघन्य हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे में कर दिया है. पुलिस के मुताबिक बेटा कमल सिंह शाक्य ने ही पिता, मां, पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या की थी. हत्या की वजह बेटी की शादी के लिए चार लाख का इंतजाम न होने पर पत्नी द्वारा ताना देना बताया जा रहा है. जिसके बाद आवेश में आकर उसने ऐसा कम उठाया.

पुलिस की मानें तो कमल सिंह शाक्य खुद को भी खत्म करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही बड़ी बेटी लक्ष्मी का फोन आ गया और घर पहुंच गया. अगले महीने 11 फरवरी को ज्योति की शादी चंडीगढ़ में अनुराग सक्सेना से होनी थी.

क्या था पूरा मामला ?

जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी सुनहरी नगर में सोमवार को एक ही परिवार के चार लोगों की घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या से कर दी गई. मृतकों में डॉ. गंगा सिंह शाक्य 70, उनकी पत्नी श्यामा देवी (65), उनके बेटे कमल सिंह की रत्ना देवी और उनकी बेटी ज्योति 23 साल शामिल है. तीन लोगों की मौत घर में ही हो गई थी, जबकि गंगा सिंह शाक्य की पत्नी श्यामा देवी 65 साल को गंभीर हालत में एटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.

सीसीटीवी से खुला राज

इस हत्याकांड का खुलासा डीआईजी अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी ने पुलिस लाइन में किया. उन्होंने बताया कि कमल सिंह शके ने ही पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डी आई जी अलीगढ पिता डॉ गंगा सिंह शाक्य, माँ श्यामा देवी,पत्नी रत्ना देवी व बेटी ज्योति की ईंट से कुचल कर हत्या की थी. हत्या का कारण बेटी ज्योति शाक्य द्वारा अपने प्रेमी चंडीगढ़ में नौकरी करने वाले अनुराग सक्सेना से इंटरकास्ट मैरिज के लिए 4 लाख रुपये की व्यवस्था न कर पाने के करण पत्नी रत्ना द्वारा दिए गए ताने के कारण प्रतिक्रिया में हुई.

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दिन के 12.40 पर आरोपी कमल सिंह शाक्य घर में गया और 1.55 पर घर से बाहर निकला, इसी बीच आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया. पहले पत्नी, फिर बेटी, फिर माँ और अंत में पिता को मारा. पिता को सबूत छिपाने के लिए मारा. डीआईजी ने बताया कि सीसीटीवी, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर कमल सिंह की गिरफ्तारी हुई है. उन्होंने कहा कि इसमें 80 फीसदी साक्ष्य साइंटिफिक एवीडेन्स के थे.

खुद को भी खत्म करना चाहता था आरोपी

डीआईजी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी कमल सिंह ने घर में खून के छींटे धोये व मेडिकल स्टोर पर चला गया. आरोपी खुद को भी खत्म करना चाह रहा था, लेकिन तभी उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी का फोन पहुँच गया और उसने उनको बुला लिया. 11 फरवरी 2026 को ज्योति शाक्य व अनुराग सक्सेना की चंडीगढ़ में शादी होनी थी. डीआईजी के अनुसार आरोपी कमल सिंह शाक्य का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम गठित की गयी है.जिसमे सीओ सिटी शामिल हैँ.