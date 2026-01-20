भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है. इस मौके पर मौजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान कराया, उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई और फिर उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें नए पद के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं.

इस दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi shares sweets with newly elected BJP President Nitin Nabin as the latter takes charge at the party headquarters in Delhi



Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Union Ministers Nitin Gadkari and JP Nadda are present on this… pic.twitter.com/Uz0uCvKykr — ANI (@ANI) January 20, 2026

पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार करने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने पर नितिन नवीन जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं. वे इस अहम पद पर पहुंचने वाले पार्टी के सबसे युवा नेता हैं. अपने अथक परिश्रम और समर्पण भाव से संगठन के दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है.’

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने पर नितिन नवीन जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वे इस अहम पद पर पहुंचने वाले पार्टी के सबसे युवा नेता हैं। अपने अथक परिश्रम और समर्पण भाव से संगठन के दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए उन्होंने यहां तक का सफर तय किया… pic.twitter.com/TVrJPmIw0z — Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2026

उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि उनका ऊर्जावान नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं से गहरा जुड़ाव पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगा. उनके नेतृत्व में भाजपा के सभी कार्यकर्ता नए जोश और उत्साह से राष्ट्रसेवा और जनसेवा के अपने संकल्प को पूरा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे.’

नितिन नवीन के परिवार से मिले पीएम मोदी

नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार से भी मुलाकात की और उनकी बातचीत करते हुए उन्हें भी बधाई दी. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन के परिवार के बच्चों और अन्य लोगों को मिठाई भी खिलाई.

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi meets and interacts with the family members of newly elected BJP President Nitin Nabin as the latter takes charge at the party headquarters in Delhi pic.twitter.com/R3ZhmhHsy5 — ANI (@ANI) January 20, 2026

नितिन नवीन ने पीएम मोदी का जताया आभार

इस दौरान भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री जी, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं ने हमेशा दूर से देखा है कि आप राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं.’

