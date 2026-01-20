हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआज होता अखंड भारत तो कितनी होती आबादी, चीन की तुलना में कहां होता इंडिया?

आज होता अखंड भारत तो कितनी होती आबादी, चीन की तुलना में कहां होता इंडिया?

Akhand Bharat Population: अगर आज अखंड भारत मौजूद होता, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में दुनिया का नक्शा बदला हुआ नजर आता. आइए जानें कि क्या तब यह देश चीन की तुलना में कहां होता.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

कल्पना कीजिए, अगर भारत का बंटवारा कभी नहीं हुआ होता और उपमहाद्वीप आज भी एक साथ होता. तब न सिर्फ इतिहास की दिशा अलग होती, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी शायद चीन नहीं, बल्कि अखंड भारत कहलाता. सवाल उठता है कि उस स्थिति में जनसंख्या कितनी होती, घनत्व कैसा रहता और वैश्विक मंच पर भारत की ताकत चीन के मुकाबले कहां खड़ी होती. आंकड़े इस कल्पना को और रोचक बना देते हैं. आइए जान लेते हैं. 

अखंड भारत की परिकल्पना क्या कहती है?

अखंड भारत की अवधारणा उस भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की ओर इशारा करती है, जिसमें आज का भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव भी शामिल माने जाते हैं. इतिहास में यह पूरा इलाका लंबे समय तक आपस में जुड़ा रहा है, लेकिन 20वीं सदी में हुए राजनीतिक बदलावों ने इसे अलग-अलग देशों में बांट दिया. 

अगर आज भी साथ होते ये सभी देश

अगर आज यह पूरा क्षेत्र एक देश होता, तो इसकी कुल आबादी करीब 1.9 से 2.1 अरब यानी लगभग 190 से 210 करोड़ के बीच मानी जाती. मौजूदा भारत की जनसंख्या करीब 143 करोड़ है. इसमें पाकिस्तान की लगभग 24 से 25 करोड़ और बांग्लादेश की करीब 17 करोड़ आबादी जोड़ते ही संख्या तेजी से बढ़ जाती है. इसके अलावा अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और मालदीव की संयुक्त आबादी करीब 15 से 20 करोड़ के आसपास बैठती है.

जनसंख्या के मामले में चीन से कितना आगे?

आज चीन की आबादी करीब 1.42 अरब यानी 142 करोड़ मानी जाती है. अगर अखंड भारत की कल्पना को आंकड़ों में देखें, तो यह चीन से करीब 60 से 70 करोड़ ज्यादा आबादी वाला देश बनता. यानी जनसंख्या के लिहाज से अखंड भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता और चीन दूसरे स्थान पर खिसक जाता. इस तुलना से साफ है कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही वैश्विक संतुलन काफी अलग दिखाई देता.

क्षेत्रफल बढ़ता, घनत्व घटता

अखंड भारत का कुल क्षेत्रफल करीब 7.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास होता, जो मौजूदा भारत के क्षेत्रफल से लगभग दोगुना है. इसका सीधा असर जनसंख्या घनत्व पर पड़ता दिखाई देता. आज भारत में औसतन 415 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, लेकिन अखंड भारत की स्थिति में यह आंकड़ा घटकर करीब 260 से 270 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर तक आ जाती. यानी आबादी ज्यादा होने के बावजूद भी जमीन के हिसाब से दबाव कुछ कम होता.

आर्थिक और सामरिक असर

इतनी बड़ी आबादी का मतलब सिर्फ संख्या नहीं होता, बल्कि बाजार, श्रम शक्ति और उपभोक्ता आधार भी विशाल होता. अखंड भारत एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार बनता, जिसका असर वैश्विक व्यापार पर साफ दिखता. इसके साथ ही युवा आबादी का अनुपात ज्यादा होने से इसे बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश मिलता. दूसरी ओर, चीन आज जिस एजिंग पॉपुलेशन यानी बूढ़ी होती आबादी की चुनौती से जूझ रहा है, उसके मुकाबले अखंड भारत एक उभरती युवा शक्ति के रूप में सामने आता.

क्या हर चीज आसान होती?

यह जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी आबादी सिर्फ फायदे ही लेकर आती. प्रशासन, संसाधनों का बंटवारा, विकास में समानता और सामाजिक विविधता जैसी चुनौतियां भी कहीं ज्यादा जटिल होतीं, लेकिन इतना तय है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर अखंड भारत की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में होती नजर आती.

यह भी पढ़ें: Republic Day 2026: इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा भारत, 77वां या 78वां; यहां दूर कर लें कंफ्यूजन

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 20 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
China Population Akhand Bharat Akhand Bharat Population India Demographic Dividend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Karnataka DGP रामचंद्र राव सस्पेंड, अश्लील Video Viral | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
BJP के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नबीन, कांग्रेस, SP, BSP से JDU तक... पार्टी अध्यक्ष की उम्र कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
12 साल की उम्र में ही प्रतीक ने किया था प्रपोज, इंग्लैंड से पढ़कर आईं अपर्णा यादव, जानें जिंदगी के बारे में सबकुछ
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल का भाषण पढ़ने से इनकार, छोड़ा सदन
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
हेल्थ
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
बार-बार मुंह में हो रहे हैं छाले तो न करें नजरअंदाज, हो सकती है यह लाइलाज बीमारी
ट्रेंडिंग
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
मंकी ने हेलो बोला तो... बंदर के पास सेल्फी लेने गईं दीदी, मारा झपट्टा हो और गया कांड; देखें वीडियो
यूटिलिटी
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
वंदे भारत स्लीपर के टिकट कैंसिलेशन पर जितना कट रहा पैसा, उतने में मिल जाएगा राजधानी का टिकट; देखें कैलकुलेशन
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget