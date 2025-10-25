दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें कैसे बनवा सकती हैं आप

Delhi Saheli Smart Card: साल 2019 में दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए बस में फ्री सफर की सुविधा शुरू की थी. जो कि अबतक जारी है लेकिन इसका प्रारूप बदल चुका है. पहले जहां पिंक फ्री ट्रेवल के लिए पिंक स्लिप लेनी पड़ती थी. लेकिन अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है. जो पुराने पेपर-आधारित पिंक टिकट सिस्टम की जगह लेगा.

यह कार्ड लाइफटाइम फ्री सफर की सुविधा देगा. सहेली स्मार्ट कार्ड में यात्री का नाम और फोटो भी होगा. जिससे गलत इस्तेमाल रोका जा सके. अब महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्री बस में लंबी लाइनों या पुराने टिकट्स की झंझट से बचकर आसानी से यात्रा कर सकेंगे. यह पहल दिल्ली सरकार की ओर से सार्वजनिक परिवहन में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का बड़ा कदम है.

सहेली स्मार्ट कार्ड कौन ले सकता है फायदा

दिल्ली सरकार की ओर से शुरू किया गया नया सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है. यह कार्ड सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनकी उम्र 12 साल या उससे ज्यादा है. इस कार्ड से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा. इसके अलावा यात्री इसी कार्ड को दिल्ली मेट्रो या दूसरे पेमेंट-आधारित ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में रिचार्ज करके भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

कार्ड रखने वाले यात्रियों को बस यात्रा के दौरान ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन मशीन यानी AFCS पर टैप करना होगा. जिससे यात्रा की जानकारी रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो जाएगा. इस कार्ड के होने से महिलाओं को रोज-रोज अलग-अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कैसे करना होगा कार्ड के लिए अप्लाई?

अगर किसी महिला को सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करना है. तो आपको बता दें इसके लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. आवेदन करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी DTC की वेबसाइट पर जाकर 'Saheli Smart Card Registration' सेक्शन में नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पता और मोबाइल नंबर भरकर आवेदन कर सकते हैं. इसके

साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद KYC वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जारी किया जाएगा. कार्ड एक्टिवेशन के बाद महिलाएं बस में टैप कर के आराम से सफर कर सकेंगी.

