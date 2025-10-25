हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली सरकार ने लॉन्च किया सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें कैसे बनवा सकती हैं आप

दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें कैसे बनवा सकती हैं आप

Delhi Saheli Smart Card: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है. जिससे डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी. जानें कैसे करना होगा अप्लाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Oct 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Saheli Smart Card: साल 2019 में दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए बस में फ्री सफर की सुविधा शुरू की थी. जो कि अबतक जारी है लेकिन इसका प्रारूप बदल चुका है. पहले जहां पिंक फ्री ट्रेवल के लिए पिंक स्लिप लेनी पड़ती थी. लेकिन अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है. जो पुराने पेपर-आधारित पिंक टिकट सिस्टम की जगह लेगा. 

यह कार्ड लाइफटाइम फ्री सफर की सुविधा देगा. सहेली स्मार्ट कार्ड में यात्री का नाम और फोटो भी होगा. जिससे गलत इस्तेमाल रोका जा सके. अब महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्री बस में लंबी लाइनों या पुराने टिकट्स की झंझट से बचकर आसानी से यात्रा कर सकेंगे. यह पहल दिल्ली सरकार की ओर से सार्वजनिक परिवहन में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का बड़ा कदम है.

सहेली स्मार्ट कार्ड कौन ले सकता है फायदा

दिल्ली सरकार की ओर से शुरू किया गया नया सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है. यह कार्ड सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनकी उम्र 12 साल या उससे ज्यादा है. इस कार्ड से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा. इसके अलावा यात्री इसी कार्ड को दिल्ली मेट्रो या दूसरे पेमेंट-आधारित ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में रिचार्ज करके भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: बाजार से मिलावटी सरसों का तेल तो नहीं खरीद रहे आप, ऐसे कर सकते हैं चेक

कार्ड रखने वाले यात्रियों को बस यात्रा के दौरान ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन मशीन यानी AFCS पर टैप करना होगा. जिससे यात्रा की जानकारी रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में दर्ज हो जाएगा. इस कार्ड के होने से महिलाओं को रोज-रोज अलग-अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

कैसे करना होगा कार्ड के लिए अप्लाई?

अगर किसी महिला को सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करना है. तो आपको बता दें इसके लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. आवेदन करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी DTC की वेबसाइट पर जाकर 'Saheli Smart Card Registration' सेक्शन में नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पता और मोबाइल नंबर भरकर आवेदन कर सकते हैं. इसके 

यह भी पढ़ें: इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स

साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद KYC वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जारी किया जाएगा. कार्ड एक्टिवेशन के बाद महिलाएं बस में टैप कर के आराम से सफर कर सकेंगी. 

यह भी पढ़ें: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप

Published at : 25 Oct 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Utility News Delhi Government Saheli Smart Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
विश्व
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
विश्व
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
नोबेल विजेता मारिया मचाडो ने की भारत की तारीफ, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली पर PM मोदी से कर दी खास डिमांड
Celebrities
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
लाइफस्टाइल
Chhath 2025: छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
यूटिलिटी
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget