सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच घर खरीदना अब मुश्किल हो गया है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नई नागरिक आवास योजना के तहत आम लोगों के लिए सस्ती और किफायती फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. खास बात यह है कि अब आप महज 50,000 की शुरुआती अमाउंट देकर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं और फ्लैट की कीमत सिर्फ 9.60 लाख से शुरू होती है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए बनाई गई है.

सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट

DDA ने नरेला के कई सेक्टरों में फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. जिसमें मुख्य सेक्टर नरेला सेक्टर G7/G8 – पॉकेट 7, ब्लॉक E8, E9, E10, E11 और नरेला पॉकेट G2/G6 है. इन फ्लैट्स की कीमतों पर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई है. डिस्काउंट के बाद फ्लैट की शुरुआती कीमत 9.60 लाख से 9.69 लाख तक है. LIG फ्लैट्स पहले ही बिक चुके हैं और अब केवल सीमित संख्या में EWS फ्लैट बचे हैं.

बुकिंग और भुगतान की प्रक्रिया

1. अगर आप इन फ्लैट्स में से किसी को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

2. रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी. फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 90 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करना जरूरी है.

3. अगर आप पहले 60 दिनों में भुगतान करते हैं, तो कोई ब्याज नहीं लगेगा. 61 से 90 दिन के बीच भुगतान करने पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा.

4. दिव्यांग श्रेणी के लिए विशेष सुविधा है, वे पहले 60 दिनों में सिर्फ 25 प्रतिशत रकम जमा कर सकते हैं और शेष रकम 15 साल की आसान मासिक किस्तों में चुका सकते हैं. इस पर भी लगभग 10 प्रतिशत ब्याज लगेगा.

यह भी पढ़ें - EPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नरेला की बेहतर कनेक्टिविटी

नरेला इलाके में आने वाले वर्षों में कनेक्टिविटी काफी बेहतर होने वाली है. रिठाला-नरेला-कुंडली रेड लाइन कॉरिडोर बनने जा रही है, लंबाई लगभग 26.5 किलोमीटर, 21 स्टेशन होंगे. नरेला रेलवे स्टेशन दिल्ली-अंबाला-कालका लाइन पर स्थित है. यहां से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और पानीपत के लिए नियमित लोकल ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं. सड़क मार्ग – NH-44 नरेला को सेंट्रल दिल्ली और पानीपत से जोड़ता है. UER-II बनने के बाद द्वारका, रोहिणी और एयरपोर्ट की दूरी कम हो जाएगी. नरेला से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 42-48 किलोमीटर दूर है.

आवेदन के लिए पात्रता

DDA की नागरिक आवास योजना में आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. व्यक्तिगत इनकम 3 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. परिवार की कुल इनकम 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदक या उसके परिवार के नाम पर दिल्ली में 67 वर्ग मीटर से बड़ा कोई प्लॉट या मकान नहीं होना चाहिए. PAN कार्ड होना जरूरी है. फ्लैट मिलने के बाद 5 साल तक इसे बेचना या ट्रांसफर करना मना है. सरकार का उद्देश्य यह है कि फ्लैट वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग न हो.

यह भी पढ़ें - मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने पैसे वसूल सकते हैं बैंक, क्या हैं इसके नियम?