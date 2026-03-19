हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग

सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग

अब आप महज 50,000 की शुरुआती अमाउंट देकर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं और फ्लैट की कीमत सिर्फ 9.60 लाख से शुरू होती है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए बनाई गई है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच घर खरीदना अब मुश्किल हो गया है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नई नागरिक आवास योजना के तहत आम लोगों के लिए सस्ती और किफायती फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. खास बात यह है कि अब आप महज 50,000 की शुरुआती अमाउंट देकर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं और फ्लैट की कीमत सिर्फ 9.60 लाख से शुरू होती है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए बनाई गई है. 

सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट

DDA ने नरेला के कई सेक्टरों में फ्लैट्स उपलब्ध कराए हैं. जिसमें  मुख्य सेक्टर नरेला सेक्टर G7/G8 – पॉकेट 7, ब्लॉक E8, E9, E10, E11 और नरेला पॉकेट G2/G6 है. इन फ्लैट्स की कीमतों पर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई है. डिस्काउंट के बाद फ्लैट की शुरुआती कीमत 9.60 लाख से 9.69 लाख तक है. LIG फ्लैट्स पहले ही बिक चुके हैं और अब केवल सीमित संख्या में EWS फ्लैट बचे हैं. 

बुकिंग और भुगतान की प्रक्रिया

1. अगर आप इन फ्लैट्स में से किसी को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

2. रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी. फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको 90 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करना जरूरी  है. 

3. अगर आप पहले 60 दिनों में भुगतान करते हैं, तो कोई ब्याज नहीं लगेगा. 61 से 90 दिन के बीच भुगतान करने पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा.

4. दिव्यांग श्रेणी के लिए विशेष सुविधा है, वे पहले 60 दिनों में सिर्फ 25 प्रतिशत रकम जमा कर सकते हैं और शेष रकम 15 साल की आसान मासिक किस्तों में चुका सकते हैं. इस पर भी लगभग 10 प्रतिशत ब्याज लगेगा. 

यह भी पढ़ें - EPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नरेला की बेहतर कनेक्टिविटी

नरेला इलाके में आने वाले वर्षों में कनेक्टिविटी काफी बेहतर होने वाली है.  रिठाला-नरेला-कुंडली रेड लाइन कॉरिडोर बनने जा रही है, लंबाई लगभग 26.5 किलोमीटर, 21 स्टेशन होंगे. नरेला रेलवे स्टेशन दिल्ली-अंबाला-कालका लाइन पर स्थित है. यहां से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और पानीपत के लिए नियमित लोकल ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं. सड़क मार्ग – NH-44 नरेला को सेंट्रल दिल्ली और पानीपत से जोड़ता है. UER-II बनने के बाद द्वारका, रोहिणी और एयरपोर्ट की दूरी कम हो जाएगी. नरेला से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 42-48 किलोमीटर दूर है. 

आवेदन के लिए पात्रता

DDA की नागरिक आवास योजना में आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. व्यक्तिगत इनकम 3 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. परिवार की कुल इनकम 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदक या उसके परिवार के नाम पर दिल्ली में 67 वर्ग मीटर से बड़ा कोई प्लॉट या मकान नहीं होना चाहिए. PAN कार्ड होना जरूरी है. फ्लैट मिलने के बाद 5 साल तक इसे बेचना या ट्रांसफर करना मना है. सरकार का उद्देश्य यह है कि फ्लैट वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग न हो. 

यह भी पढ़ें - मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने पैसे वसूल सकते हैं बैंक, क्या हैं इसके नियम?

Published at : 19 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
DDA Flats EWS Flats Nagarik Awas Yojana DDA Flats Eligibility And Income Limit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग
सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग
यूटिलिटी
इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं? इन जरूरी बातों को नजरअंदाज किया तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें
इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं? इन जरूरी बातों को नजरअंदाज किया तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें
यूटिलिटी
कितने रुपये में दिल्ली से बिहार ले जाएगी DTC की इलेक्ट्रिक बस? एक क्लिक में समझ लें पूरा रूट
कितने रुपये में दिल्ली से बिहार ले जाएगी DTC की इलेक्ट्रिक बस? एक क्लिक में समझ लें पूरा रूट
यूटिलिटी
अगले हफ्ते कैंसिल रहेंगी इस रूट की कई ट्रेनें, सफर पर जाने से पहले देख लें लिस्ट
अगले हफ्ते कैंसिल रहेंगी इस रूट की कई ट्रेनें, सफर पर जाने से पहले देख लें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
नेतन्याहू के 'वॉर ट्रैप' में कैसे फंसे ट्रंप?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East War: पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
विश्व
Iran War: कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 20: 'धुरंधर 2' के प्रीमियर शो ने बिगाड़ा 'द केरल स्टोरी 2' का रिकॉर्ड, 20वें दिन हुई बस इतनी कमाई
'धुरंधर 2' के प्रीमियर शो ने बिगाड़ा 'द केरल स्टोरी 2' का रिकॉर्ड, 20वें दिन हुई बस इतनी कमाई
विश्व
Iran War: 'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
स्पोर्ट्स
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
फैशन
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Embed widget