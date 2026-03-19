हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBPL परिवारों को कैसे फ्री मिल रहे सोलर पैनल, जानें इसके लिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

BPL परिवारों को कैसे फ्री मिल रहे सोलर पैनल, जानें इसके लिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकारें अब लोगों के लिए कई राहत योजनाएं लेकर आ रही हैं. ऐसी ही एक पहल Nitish Kumar के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने शुरू की है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में बिजली का खर्च हर घर के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है. पहले बिजली बिल सिर्फ सामान्य खर्च माना जाता था, लेकिन अब यह कई परिवारों के लिए बजट बिगाड़ने वाला मसला बन गया है. खासकर कम इनकम वाले परिवारों के लिए महीने के अंत में बिजली बिल का सामना करना आसान नहीं होता है. बढ़ते बिल और दिन-ब-दिन महंगी होती बिजली ने घर के बजट पर बड़ा असर डाला है.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकारें अब लोगों के लिए कई राहत योजनाएं लेकर आ रही हैं. ऐसी ही एक पहल Nitish Kumar के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने शुरू की है. इसमें बीपीएल परिवारों को उनके घर की छत पर फ्री सोलर पैनल लगाने का अवसर दिया जा रहा है. इसका मकसद यह है कि गरीब और कम आय वाले परिवार भी साफ और सस्ती एनर्जी का फायदा उठा सकें और बिजली का खर्च कम हो. तो आइए जानते हैं कि BPL परिवारों को कैसे सोलर पैनल फ्री मिल रहे हैं और इसके लिए कब तक अप्लाई  कर सकते हैं. 

BPL परिवारों को कैसे सोलर पैनल फ्री मिल रहे हैं?

इस योजना के तहत बीपीएल और कुटीर ज्योति कनेक्शन वाले परिवार अपनी छत पर बिना किसी खर्च के सोलर पैनल लगवा सकते हैं. योजना के अनुसार घर की छत पर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा. सोलर पैनल लगाने के बाद दिन के समय पंखे, बल्ब, मोबाइल चार्जर और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सूरज की रोशनी से चल सकेंगे. घर की बिजली जरूरतें धीरे-धीरे बिजली ग्रिड पर निर्भर नहीं रहेंगी. बिजली बिल में सीधा कमी आएगी और परिवारों का माहवारी खर्च कम होगा. सरकार का लक्ष्य है कि पहले चरण में बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाए. स्थानीय स्तर पर हजारों परिवारों को इस योजना में शामिल करने की तैयारी चल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें. 

यह भी पढ़ें - व्हाट्सऐप से कैसे बुक कर सकते हैं LPG सिलेंडर? लंबी लाइन से बचा लेगा यह तरीका

इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं?

इस योजना के लिए आवेदन की अनुमानित लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है. घर की छत पक्की होनी चाहिए और कम से कम 64 वर्ग फीट जगह होनी चाहिए. छत पर ज्यादा छाया नहीं होनी चाहिए ताकि सोलर पैनल पर्याप्त धूप प्राप्त कर सके. सोलर पैनल लगाने के बाद इसकी देखभाल उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी. समय-समय पर पैनल की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है ताकि यह लंबे समय तक सही ढंग से काम करता रहे. 

कैसे करें आवेदन?

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से Suvidha App डाउनलोड करें. एप में कुटीर ज्योति रूफटॉप सोलर पैनल सहमति का ऑप्शन चुनें. कंज्यूमर नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन पूरा करें. बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और पहचान प्रमाण अपलोड करें. घर की छत की फोटो और छत का क्षेत्रफल विवरण भरें. वहीं जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, वे नजदीकी सुविधा काउंटर या वसुधा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहां कर्मचारी मुफ्त में आवेदन में मदद करेंगे.  सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पूरी प्रक्रिया बिलकुल मुफ्त है और इसके लिए किसी भी शुल्क की जरूरत नहीं है. 

यह भी पढ़ें - एक प्लेट का इंफ्रारेड चूल्हा लेना सही या दो प्लेट का? खरीदने से पहले जानें फायदे नुकसान

Published at : 19 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Solar Panel Scheme BPL Families Free Solar Panels Kutir Jyoti Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
BPL परिवारों को कैसे फ्री मिल रहे सोलर पैनल, जानें इसके लिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
BPL परिवारों को कैसे फ्री मिल रहे सोलर पैनल, जानें इसके लिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग
सिर्फ 9.60 लाख में दिल्ली में मिल रहा डीडीए फ्लैट, महज 50 हजार देकर हो जाएगी बुकिंग
यूटिलिटी
इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं? इन जरूरी बातों को नजरअंदाज किया तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें
इंडक्शन चूल्हा यूज कर रहे हैं? इन जरूरी बातों को नजरअंदाज किया तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें
यूटिलिटी
कितने रुपये में दिल्ली से बिहार ले जाएगी DTC की इलेक्ट्रिक बस? एक क्लिक में समझ लें पूरा रूट
कितने रुपये में दिल्ली से बिहार ले जाएगी DTC की इलेक्ट्रिक बस? एक क्लिक में समझ लें पूरा रूट
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
नेतन्याहू के 'वॉर ट्रैप' में कैसे फंसे ट्रंप?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East War: पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
विश्व
Iran War: कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 X Review: धुरंधर 2' का दर्शकों का चल गया जादू, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही फिल्म की तारीफ, लोग बोले- '2000 करोड़ का करेगी कलेक्शन'
'धुरंधर 2' का दर्शकों का चल गया जादू, लोग बोले- '2000 करोड़ का करेगी कलेक्शन'
विश्व
Iran War: 'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
स्पोर्ट्स
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
फैशन
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Embed widget