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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाUstaad Bhagat Singh X Review: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का चल गया जादू, लोग बोले-'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'

Ustaad Bhagat Singh X Review: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का चल गया जादू, लोग बोले-'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'

Ustaad Bhagat Singh X Review: पवन कल्याण की मच अवेटेड 'उस्ताद भगत सिंह' उगादी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वहीं लोगों ने फिल्म को लेकर एक्स पर अपना रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Mar 2026 11:41 AM (IST)
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पवन कल्याण की फ़िल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का 19 मार्च को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से क्लैश हुआ है. वहीं  उगादी पर रिलीज़ हुई इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, खासकर एक्टर की पिछली फिल्म 'हरि हरा वीरा मल्लू' को मिले मिले-जुले रिस्पॉन्स के बाद. हरीश शंकर के निर्देशन और मैत्री मूवी मेकर्स के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म एक निडर पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जो ताकतवर दुश्मनों का सामना करता है.  इस एक्शन एंटरटेनर में श्रीलीला भी नज़र आएंगी. वहीं अब इस फिल्म के अर्ली शो देखने वालों ने इसका रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है. जानते हैं सोशल मीडिया पर इस फिल्म को कैसा रिव्यू मिल रहा है?

'उस्ताद भगत सिंह' का कैसा है सोशल मीडिया रिव्यू?
'उस्ताद भगत सिंह' के पहले शो के कुछ ही समय बाद, दर्शकों ने ऑनलाइन फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने इस फ़िल्म को एक ज़बरदस्त एंटरटेनिंग फ़िल्म बताया तो वहीं कई दर्शक इसे "प्योर कमर्शियल पैकेज" बता रहे हैं, जिससे फ़िल्म के बॉक्स ऑफ़िस परफॉर्मेंस को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.

एक यूजर ने लिखा, “ 'उस्ताद भगत सिंह' के ज़रिए इतने ज़बरदस्त विज़न को हकीकत बनाने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई. आपकी कहानी कहने का अंदाज़ सिर्फ़ सिनेमा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारे साथ रह जाता ह, यह हमें 'थोलिप्रेमा' की पुरानी यादें ताज़ा करवाता है, हमें इंस्पायर करता है, और हमें यह याद दिलाता है कि कहानियां क्यों मायने रखती हैं.”

 

 

एक अन्य ने लिखा, “ उम्मीदें: 0, रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव: 100,  उस्ताद भगत सिंह = दर्शकों के लिए एक ज़बरदस्त फीस्ट! खामोश एंट्री... तूफानी एग्जिट, उस्ताद भगत सिंह की दहाड़!”

 

एक दूसरे यूजर ने लिखा, “ कम उम्मीदों के साथ गया था... लेकिन बाहर निकला तो रोंगटे खड़े हो गए 'उस्ताद भगत सिंह' एक ज़बरदस्त धमाका है, पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेज़ेंस सिर्फ़ एक्टिंग नहीं, बल्कि एक प्योर ऑरा है. हरीश शंकर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह 'मास' फ़िल्मों के बेताज बादशाह हैं जब भी वह PSPK के साथ हाथ मिलाते हैं, तो नतीजा हमेशा एक 'ब्लॉकबस्टर' होता है.”

 

कई और ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है

 

 

 

पवन कल्याण के लिए एक अहम रिलीज
'उस्ताद भगत सिंह' सिर्फ़ एक त्योहार पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म से कहीं ज़्यादा है. पवन कल्याण के लिए इस फ़िल्म से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद यह उनकी दूसरी फ़िल्म है.  इस फ़िल्म का निर्देशन हरीश शंकर ने किया है और इसे 'मैत्री मूवी मेकर्स' ने प्रोड्यूस किया है. इसके साथ ही, 2012 की अपनी सफल फिल्म 'गब्बर सिंह' के बाद, यह फ़िल्म एक बार फिर इस एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी को साथ ला रही है.

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Published at : 19 Mar 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Pawan Kalyan BOX OFFICE COLLECTION Ustaad Bhagat Singh
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