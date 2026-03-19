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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 

एटीएम से कैसे रिफिल होगा आपका एलपीजी सिलेंडर, जानें किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा? 

गुरुग्राम से एक राहतभरी खबर आई है, जहां लोगों के लिए एलपीजी की नई सुविधा शुरू की गई है. यह सुविधा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत भारत गैस की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Mar 2026 11:06 AM (IST)
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देशभर में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर इन दिनों परेशानी देखने को मिल रही है. कई जगह पर लोगों को सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी है. इसी बीच हरियाणा के गुरुग्राम से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां लोगों के लिए एलपीजी की नई सुविधा शुरू की गई है. यहां आम जनता के लिए LPG ATM शुरू किया गया है, जहां ग्राहम अपना खाली सिलेंडर लाकर मात्र 2 से 3 मिनट में उसे रीफिल भी करा सकते हैं. 

यह सुविधा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत भारत गैस की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को 24 घंटे आसान और तेज गैस उपलब्ध कराना है. ऐसे में चलिए अब आपको भी बताते हैं कि अब आपका एलपीजी सिलेंडर एटीएम से कैसे रिफिल होगा और किन लोगों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा. 

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कहां शुरू हुई है यह सुविधा?

एलपीजी एटीएम सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में लगाया गया है जो सोहना क्षेत्र में स्थित एक रिहायशी सोसाइटी है. वहीं इसे नॉर्थ इंडिया का पहला एलपीजी एटीएम बताया जा रहा है. इस मशीन के जरिए अब लोगों को गैस खत्म होने पर एजेंसी या डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वहीं यह सुविधा ऐसे समय में आई है, जब कई ग्राहक एलपीजी रिफिल के लिए ज्यादा और तेज ऑप्शन ढूंढ रहे थे.

कैसे काम करता है एलपीजी एटीएम?

एलपीजी एटीएम पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है. उपभोक्ता कुछ आसान स्टेप्स में सिलेंडर रिफिल कर सकते हैं. इसके लिए उपभोक्ता को मशीन पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, इसके बाद ओटीपी की जरिए वेरिफिकेशन करना होगा. वहीं खाली सिलेंडर पर लगे क्यूआर कोड या बारकोड को स्कैन करना होगा. इसके बाद यूपीआई, डेबिट कार्ड या दूसरे डिजिटल माध्यम से पेमेंट करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद मशीन खाली सिलेंडर को अपने पास रख लेती है और 2 से 3 मिनट के अंदर ही भरा हुआ सिलेंडर बाहर निकाल देती है. 

किन लोगों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा?

फिलहाल यह सुविधा सीमित है और इसका लाभ उन उपभोक्ताओं को मिल रहा है जो क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी से जुड़े हुए हैं. हालांकि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में इसे दूसरे शहरों और क्षेत्र में भी शुरू किया जा सकता है. वहीं आपको बता दें कि इस एटीएम से मिलने वाले सिलेंडर लोहे के नहीं बल्कि फाइबर से बने कंपोजिट सिलेंडर है. यह वजन में करीब 15 किलो के होते हैं, वहीं इनमें जंग नहीं लगती है. इसके अलावा इस्तेमाल में भी आसान होते हैं और उनकी बॉडी पारदर्शिता होती है, जिससे गैस का लेवल आसानी से देखा जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
LPG Shortage Gas Cylinder ATM Refill Process LPG ATM In India LPG ATM In Gurgaon
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