बाजार से मिलावटी सरसों का तेल तो नहीं खरीद रहे आप, ऐसे कर सकते हैं चेक

तेल की प्योरिटी टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है फ्रिज टेस्ट. इसमें आपको एक कटोरी में तेल लेकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रखना है. अगर तेल लिक्विड रहता है तो असली है वरना सफेद धब्बे पड़ने या जमने पर आप तेल की मिलावट पहचान सकते हैं.