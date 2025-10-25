हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बाजार से मिलावटी सरसों का तेल तो नहीं खरीद रहे आप, ऐसे कर सकते हैं चेक

बाजार से मिलावटी सरसों का तेल तो नहीं खरीद रहे आप, ऐसे कर सकते हैं चेक

बाजार में बिक रही खाने की नकली चीजों के बीच क्या आपका रोज का खाना बनाने वाला तेल भी नकली है? ऐसे में आइए बताते हैं आपको इसकी प्योरिटी चेक करने के आसान तरीके.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 25 Oct 2025 01:49 PM (IST)
बाजार में बिक रही खाने की नकली चीजों के बीच क्या आपका रोज का खाना बनाने वाला तेल भी नकली है? ऐसे में आइए बताते हैं आपको इसकी प्योरिटी चेक करने के आसान तरीके.

आजकल मार्केट में खाने-पीने की ज्यादातर चीजें मिलावटी मिल रही हैं. फिर चाहे वह दिवाली पर बनने वाली टेस्टी मिठाईयां हो या फिर रोज का आटा-चावल. कोई भी चीज प्योर नहीं रह गई है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब मार्केट में बिकने वाला सरसों का तेल भी खाने लायक नहीं रह गया है.

1/8
दरअसल, अब मार्केट में मिलने वाले सरसों के तेल में भी मिलावट होने लगी है. रोजाना घर में इस्तेमाल होने वाला ये तेल अब आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है.
दरअसल, अब मार्केट में मिलने वाले सरसों के तेल में भी मिलावट होने लगी है. रोजाना घर में इस्तेमाल होने वाला ये तेल अब आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है.
2/8
ऐसे में खरीदारों का अलर्ट होना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है. इसके लिए आपको असली और नकली चीजों में फर्क करना आना चाहिए.
ऐसे में खरीदारों का अलर्ट होना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है. इसके लिए आपको असली और नकली चीजों में फर्क करना आना चाहिए.
3/8
आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाएं कि कहीं आप भी मार्केट से सरसों का नकली तेल तो नहीं खरीद रहे हैं.
आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाएं कि कहीं आप भी मार्केट से सरसों का नकली तेल तो नहीं खरीद रहे हैं.
4/8
तेल की शुद्धता का पता लगाने के लिए आप पेपर टेस्ट कर सकते हैं. इसमें आपको एक सफेद पेपर लेना है और उसमें सरसों के तेल की कुछ बूंदों को डालना है.
तेल की शुद्धता का पता लगाने के लिए आप पेपर टेस्ट कर सकते हैं. इसमें आपको एक सफेद पेपर लेना है और उसमें सरसों के तेल की कुछ बूंदों को डालना है.
5/8
इसके बाद अगर कागज पर गहरे पीले या भूरे रंग के निशान रह जाते हैं तो समझ लीजिए कि तेल मिलावटी है. वहीं अगर कागज पर हल्का पीला निशान पड़ा तो तेल शुद्ध होगा.
इसके बाद अगर कागज पर गहरे पीले या भूरे रंग के निशान रह जाते हैं तो समझ लीजिए कि तेल मिलावटी है. वहीं अगर कागज पर हल्का पीला निशान पड़ा तो तेल शुद्ध होगा.
6/8
तेल को जांचने के दूसरे तरीके में आपको एक कांच की शीशी में तेल लेना है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालनी हैं और उसे हिला लेना है. अगर इसके बाद तेल का कलर नारंगी या लाल होता है तो तेल मिलावटी है.
तेल को जांचने के दूसरे तरीके में आपको एक कांच की शीशी में तेल लेना है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालनी हैं और उसे हिला लेना है. अगर इसके बाद तेल का कलर नारंगी या लाल होता है तो तेल मिलावटी है.
7/8
इसके अलावा आप इसकी स्मेल से भी प्योरिटी चेक कर सकते हैं. अगर तेल शुद्ध होगा तो इसमें से तीखी सरसों जैसी स्मेल आएगी जबकि मिलावटी तेल में से हल्की या अजीब सी स्मेल आती है.
इसके अलावा आप इसकी स्मेल से भी प्योरिटी चेक कर सकते हैं. अगर तेल शुद्ध होगा तो इसमें से तीखी सरसों जैसी स्मेल आएगी जबकि मिलावटी तेल में से हल्की या अजीब सी स्मेल आती है.
8/8
तेल की प्योरिटी टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है फ्रिज टेस्ट. इसमें आपको एक कटोरी में तेल लेकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रखना है. अगर तेल लिक्विड रहता है तो असली है वरना सफेद धब्बे पड़ने या जमने पर आप तेल की मिलावट पहचान सकते हैं.
तेल की प्योरिटी टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है फ्रिज टेस्ट. इसमें आपको एक कटोरी में तेल लेकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रखना है. अगर तेल लिक्विड रहता है तो असली है वरना सफेद धब्बे पड़ने या जमने पर आप तेल की मिलावट पहचान सकते हैं.
Published at : 25 Oct 2025 01:49 PM (IST)
