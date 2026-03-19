उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एटीएस और आईबी की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी कर रहे दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को इनके पास से दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और यहां के प्राचीन मंदिरों के फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं. आरोपी भारत में संवेदनशील धार्मिक स्थलों की रेकी कर रहे थे.

हापुड़ के धौलाना थाने की पुलिस, एटीएस मेरठ और आईबी दिल्ली की संयुक्त टीमों ने पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए जासूसी करने वाले दो संदिग्ध अजीम राणा और आज़ाद राजपूत को गिरफ़्तार किया है. दोनों आरोपी भारत में संवेदनशील धार्मिक स्थलों की रैकी की कर रहे थे.

धार्मिक स्थलों की तस्वीरें बरामद

आईबी की टीम ने इनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. जिसमें राष्ट्र विरोधी चैट, फोटो, वीडियो और लोकेशन डेटा मिला है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है.

एसपी हापुड़ ज्ञानंजय सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हापुड़ की धौलाना पुलिस ने मेरठ एटीएस और आईबी की टीम के साथ मिलकर आरोपी अजीम राणा और आजाद राजपूत को गिरफ़्तार किया है. इनके मोबाइल फोन और सर्विलांस के माध्यम से सामने आया कि दोनों अभियुक्त भारत राष्ट्र की सुरक्षा और हितों के प्रतिकूल गतिविधियों में जुटे हुए थे.

ISI समर्थित गैंगस्टर को भेजी तस्वीरें

एसपी ने कहा कि इनके पास से यहां के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की तस्वीरें, रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, दिल्ली और आसपास के सनातन मंदिरों की तस्वीरें मिली हैं, यही नहीं बिसरख में स्थित प्राचीन रावण मंदिर की फोटो लेने का प्रयास किया था. आरोपियों ने इन तस्वीरों को आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंगस्टर को भेजा था.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर अपराध संख्या 90/26, धारा 152, 61 (2) बीएनएस की और साथ ही साथ शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत 3/5 में एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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