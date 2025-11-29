Delhi Metro Timings Changed: दिल्ली मेट्रो देश की सबसे बड़ी मेट्रो रेल सेवा है और यही वजह है कि रोजाना लाखों लोग अपनी दफ्तर की यात्रा हो या लंबा सफर, मेट्रो के भरोसे ही रहते हैं. यहां की लाइनों का जाल इतना फैला हुआ है कि सुबह से रात तक शहर का बड़ा हिस्सा इसी नेटवर्क पर टिका है. इसी बीच एमसीडी उपचुनावों के चलते दो दिनों के लिए मेट्रो का शेड्यूल बदल गया है.

मतदान से जुड़े कर्मचारियों और स्टाफ की आवाजाही बिना किसी दिक्कत के हो सके. इसके लिए डीएमआरसी ने सर्विस की शुरुआत सामान्य दिनों से काफी पहले करने का फैसला लिया है. दो दिनों के लिए यात्रियों को अपने प्लान थोड़े बदलने पड़ेंगे. क्योंकि इन दो दिनों अपने नार्मल शेड्यूल से अलग चलेगी मेट्रो. चलिए आपको बताते हैं बदला हुआ शेड्यूल.

इन दो दिन सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो

डीएमआरसी के मुताबिक एमसीडी उपचुनाव के दौरान मतदान कर्मियों तक मेट्रो आसानी से पहुंच सके. इसलिए 30 नवंबर और 3 दिसंबर को मेट्रो अपने तय समय से बहुत पहले शुरू होंगी. रविवार 30 नवंबर को मतदान का दिन है और इस दिन सभी टर्मिनल स्टेशनों से पहली मेट्रो सुबह 4 बजे ही चल पड़ेगी. आमतौर पर रविवार को इतनी जल्दी ट्रेनें नहीं मिलतीं. लेकिन इस बार इंतजाम खास रखा गया है.

सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी. जिससे शुरुआती घंटों में भीड़ का दबाव न बढ़े. छह बजे के बाद ट्रेनों का संचालन फिर से नार्मल रविवार टाइमटेबल पर आ जाएगा. यानी बाकी दिन हालात वैसे ही रहेंगे जैसे किसी भी सामान्य रविवार को होते हैं. उपचुनावों से जुड़े लोगों को काफी राहत मिलेगी और आम यात्री भी जरूरत पड़ने पर इतनी जल्दी मेट्रो पकड़ पाएंगे.

आखिरी ट्रेन इतने बजे चलेगी

30 नवंबर को सिर्फ पहली मेट्रो ही जल्दी नहीं चलेगी. बल्कि रात की आखिरी मेट्रो भी सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ी देर से रवाना होगी. डीएमआरसी के मुताबिक सभी टर्मिनल स्टेशनों से लास्ट ट्रेन रात 11 बजकर 30 मिनट पर चलेगी जो कि आम दिनों से करीब 30 मिनट देर है. इसका मतलब है कि चुनाव ड्यूटी से लौटने वाले कर्मचारी या देर रात यात्रा करने वाले यात्री आसानी से घर पहुंच सकेंगे.

इतना ही नहीं 3 दिसंबर को भी शुरुआती टाइमिंग में बदलाव रहेगा. क्योंकि इस दिन उपचुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. नतीजों के दिन भी मेट्रो सुबह 4 बजे से ही चलना शुरू हो जाएगी. इन दोनों दिन डीएमआरसी का फोकस यही रहेगा कि मतदान और मतगणना से जुड़े कामकाज में लगे लोगों की आने-जाने में कोई दिक्कत न आए और बाकी यात्रियों को भी परेशानी न हो.

