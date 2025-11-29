PF Transfer Process: देश में लगभग सभी नौकरी करने वाले लोगों के पीएफ खाते होते हैं. पीएम खाते में हर महीने एक तय अमाउंट जमा होता है. पहले नौकरी बदल कर दूसरी नौकरी ज्वाॅइन करने पर PF ट्रांसफर के लिए लंबी भाग दौड़ होती थी. पुरानी कंपनी छोड़कर नई जॉइन करते ही लोगों को अपने पुराने PF अकाउंट के पैसों को नए अकाउंट में लाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था.

यह फॉर्म जमा कराना मंजूरी का इंतजार करना और फिर ट्रांसफर होने तक हफ्तों परेशान रहना आम बात थी. अब यह झंझट हट चुका है. नई व्यवस्था में PF ट्रांसफर के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं रहती. पूरी प्रोसेस ऑनलाइन चलती है और सिस्टम खुद आपके पुराने और नए PF अकाउंट को पहचानकर ट्रांसफर सेट कर देता है. चलिए आपको बताते हैं प्रोसस.

PF ट्रांसफर की प्रोसेस आसान हुई

पहले नौकरी छोड़ने के बाद पुराने PF अकाउंट के पैसों को नए अकाउंट में लाने के लिए Form 13 भरना पड़ता था. यही वजह थी कि PF ट्रांसफर कई लोगों के लिए सबसे थकाऊ काम बन जाता था. अब यह प्रक्रिया सरल हो चुकी है. जैसे ही आप नई कंपनी में शामिल होते हैं और UAN वही रखते हैं. सिस्टम खुद आपके दोनों PF अकाउंट ट्रैक कर लेता है.

EPFO पोर्टल पर आपको सिर्फ यह चुनना होता है कि किस अकाउंट को एक्टिव रखना है. बाकी पैसा पुराने खाते से नए में अपने आप मर्ज हो जाता है. न कंपनी के चक्कर, न फॉर्म की चिंता. पूरी प्रोसेस कुछ क्लिक में पूरी हो जाती है. इससे नौकरी बदलते समय PF ट्रांसफर की देरी और झंझट लगभग खत्म हो गई है.

PF अकाउंट मर्ज कैसे कर सकते हैं

अगर आपने एक नौकरी छोड़ के दूसरी ज्वाॅइन की है. और अब आपके नाम पर दो PF अकाउंट बन गए हैं. तो इन्हें मर्ज करना अब काफी आसान है. सबसे पहले EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपने UAN से लॉगिन करें. लॉगिन करते ही आपको Service सेक्शन में Transfer Request का ऑप्शन दिखेगा. यहां सिस्टम खुद पहचान लेता है कि आपके पास एक से ज्यादा PF अकाउंट मौजूद हैं.

अब आपको बस पुराने अकाउंट को चुनना है जिससे पैसा ट्रांसफर होना है और नए अकाउंट को मेन अकाउंट के रूप में सेलेक्ट करना है. इसके बाद आपका आधार, पैन और बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली वेरिफाई हो जाती है. कन्फर्म करते ही रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और कुछ दिनों में पुराना बैलेंस नए खाते में मर्ज हो जाता है. पूरी प्रोसेस बिना किसी फॉर्म और बिना किसी दफ्तर के चक्कर के पूरी हो जाती है.

