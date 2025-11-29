हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनौकरी छोड़ने के बाद नहीं भरना होगा ये वाला फॉर्म, अपने आप आ जाएगा PF खाते में पैसा; जान लें नया नियम

नौकरी छोड़ने के बाद नहीं भरना होगा ये वाला फॉर्म, अपने आप आ जाएगा PF खाते में पैसा; जान लें नया नियम

PF Transfer Process: नए नियम से नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर और निकासी दोनों आसान हो गए हैं. किसी भी फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती. सिस्टम खुद आपका PF पुराने खाते से नए में भेज देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 29 Nov 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

PF Transfer Process:  देश में लगभग सभी नौकरी करने वाले लोगों के पीएफ खाते होते हैं. पीएम खाते में हर महीने एक तय अमाउंट जमा होता है. पहले नौकरी बदल कर दूसरी नौकरी ज्वाॅइन करने पर PF ट्रांसफर के लिए लंबी भाग दौड़ होती थी. पुरानी कंपनी छोड़कर नई जॉइन करते ही लोगों को अपने पुराने PF अकाउंट के पैसों को नए अकाउंट में लाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था.  

यह फॉर्म जमा कराना मंजूरी का इंतजार करना और फिर ट्रांसफर होने तक हफ्तों परेशान रहना आम बात थी. अब यह झंझट हट चुका है. नई व्यवस्था में PF ट्रांसफर के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं रहती. पूरी प्रोसेस ऑनलाइन चलती है और सिस्टम खुद आपके पुराने और नए PF अकाउंट को पहचानकर ट्रांसफर सेट कर देता है. चलिए आपको बताते हैं प्रोसस.

PF ट्रांसफर की प्रोसेस आसान हुई 

पहले नौकरी छोड़ने के बाद पुराने PF अकाउंट के पैसों को नए अकाउंट में लाने के लिए Form 13 भरना पड़ता था. यही वजह थी कि PF ट्रांसफर कई लोगों के लिए सबसे थकाऊ काम बन जाता था. अब यह प्रक्रिया सरल हो चुकी है. जैसे ही आप नई कंपनी में शामिल होते हैं और UAN वही रखते हैं. सिस्टम खुद आपके दोनों PF अकाउंट ट्रैक कर लेता है. 

यह भी पढ़ें: इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें

EPFO पोर्टल पर आपको सिर्फ यह चुनना होता है कि किस अकाउंट को एक्टिव रखना है. बाकी पैसा पुराने खाते से नए में अपने आप मर्ज हो जाता है. न कंपनी के चक्कर, न फॉर्म की चिंता. पूरी प्रोसेस कुछ क्लिक में पूरी हो जाती है. इससे नौकरी बदलते समय PF ट्रांसफर की देरी और झंझट लगभग खत्म हो गई है.

PF अकाउंट मर्ज कैसे कर सकते हैं

अगर आपने एक नौकरी छोड़ के दूसरी ज्वाॅइन की है. और अब आपके नाम पर दो PF अकाउंट बन गए हैं. तो इन्हें मर्ज करना अब काफी आसान है. सबसे पहले EPFO की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपने UAN से लॉगिन करें. लॉगिन करते ही आपको Service सेक्शन में Transfer Request का ऑप्शन दिखेगा. यहां सिस्टम खुद पहचान लेता है कि आपके पास एक से ज्यादा PF अकाउंट मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें: बरात ले जाने के लिए बुक करना है ट्रेन का पूरा डिब्बा, जान लें नियम

अब आपको बस पुराने अकाउंट को चुनना है जिससे पैसा ट्रांसफर होना है और नए अकाउंट को मेन अकाउंट के रूप में सेलेक्ट करना है. इसके बाद आपका आधार, पैन और बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली वेरिफाई हो जाती है. कन्फर्म करते ही रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और कुछ दिनों में पुराना बैलेंस नए खाते में मर्ज हो जाता है. पूरी प्रोसेस बिना किसी फॉर्म और बिना किसी दफ्तर के चक्कर के पूरी हो जाती है.

यह भी पढ़ें: अब जॉब छोड़ने के 48 घंटे बाद कंपनी को देना होगा पूरा पैसा, नए नियम से कितना होगा फायदा?

 

Published at : 29 Nov 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
PF Account PF Transfer Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq Screening: ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और आंखों पर चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा का दिखा स्टाइलिश अवतार
ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में छाईं रेखा
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget