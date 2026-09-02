दिल्ली लक्ष्मी योजना के पैसे आने शुरू, आपको कैसे मिलेंगे 2500, समझें प्रोसेस

तकरीबन 2 साल के इंतजार के बाद दिल्ली की महिलाओं को खुशियां मिली है. दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है और इस योजना की पहली किस्त भी खाते में आ गई है. अगर आप दिल्ली में रहती हैं और अभी तक इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाई हैं तो यहां हम आपकी मदद कर रहे हैं. यहां आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन करने से खाते में पैसे लाने तक का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा.

कैसे करें दिल्ली लक्ष्मी योजना में अप्लाई?

सबसे पहले दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

अब अप्लाई या न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना है.

इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉग इन कर लेना है,

फिर आपको अपना ईमेल आइडी, बैंख खाते की डिटेल भी देनी होगी.

आखिर में आपसे दिल्ली की निवासी होने का प्रमाण पत्र लिया जाएगा.

बस अब आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को सब्मिट कर देना है.

इस सब्मिट हो चुके फॉर्म को पीडिएफ के रूप में सेव रखें, ये बाद में खाता चेक करने में काम आएगा.

अब आपको बस अपने पैसे CDBC वॉलेट में आने का इंतजार करना है.

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कैसे काम करता है CDBC वॉलेट?

दिल्ली लक्ष्मी योजना के खाते में ई- रुपए के रूप में पैसा आता है. इसे आप एटीएम से नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन इन पैसों को आप अपने बैंक का ई-रुपया वॉलेट डाउनलोड करके अपने खाते में ले सकते हैं.

क्या पूरे 2500 रुपए खाते में आएंगे?

नहीं, दिल्ली लक्ष्मी योजना के पूरे 2500 रुपए सीधा खाते में नहीं आते हैं. पहले 1000 रुपए CDBC वॉलेट में आते हैं और फिर बाकि के 1500 रुपए सीधा फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं. फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये 1500 रुपए की FD का पैसा 3 साल के बाद ब्याज के साथ आपके खाते में आ जाएगा.

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