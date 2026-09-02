Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली लक्ष्मी योजना के पैसे आने शुरू, आपको कैसे मिलेंगे 2500, समझें प्रोसेस

दिल्ली लक्ष्मी योजना के पैसे आने शुरू, आपको कैसे मिलेंगे 2500, समझें प्रोसेस

दिल्ली लक्ष्मी योजना के 2500 रुपए आने शुरू हो गए हैं. आपको ये पैसे हर महीने अपने खाते में कैसे मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम यहां दे रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

तकरीबन 2 साल के इंतजार के बाद दिल्ली की महिलाओं को खुशियां मिली है. दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है और इस योजना की पहली किस्त भी खाते में आ गई है. अगर आप दिल्ली में रहती हैं और अभी तक इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाई हैं तो यहां हम आपकी मदद कर रहे हैं. यहां आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन करने से खाते में पैसे लाने तक का पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा.

कैसे करें दिल्ली लक्ष्मी योजना में अप्लाई?

  • सबसे पहले दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 
  • अब अप्लाई या न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना है. 
  • इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉग इन कर लेना है, 
  • फिर आपको अपना ईमेल आइडी, बैंख खाते की डिटेल भी देनी होगी.
  • आखिर में आपसे दिल्ली की निवासी होने का प्रमाण पत्र लिया जाएगा. 
  • बस अब आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म को सब्मिट कर देना है. 
  • इस सब्मिट हो चुके फॉर्म को पीडिएफ के रूप में सेव रखें, ये बाद में खाता चेक करने में काम आएगा. 
  • अब आपको बस अपने पैसे CDBC वॉलेट में आने का इंतजार करना है. 

LIC लाया दो नई पॉलिसी, बीमा प्लैटिनम में गारंटीड कमाई, जीवन रक्षा से मिलेगी भारी सुरक्षा

कैसे काम करता है CDBC वॉलेट?
दिल्ली लक्ष्मी योजना के खाते में ई- रुपए के रूप में पैसा आता है. इसे आप एटीएम से नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन इन पैसों को आप अपने बैंक का ई-रुपया वॉलेट डाउनलोड करके अपने खाते में ले सकते हैं. 

क्या पूरे 2500 रुपए खाते में आएंगे?
नहीं, दिल्ली लक्ष्मी योजना के पूरे 2500 रुपए सीधा खाते में नहीं आते हैं. पहले 1000 रुपए CDBC वॉलेट में आते हैं और फिर बाकि के 1500 रुपए सीधा फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं. फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये 1500 रुपए की FD का पैसा 3 साल के बाद ब्याज के साथ आपके खाते में आ जाएगा. 

5 से 24 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदलेंगे रूट

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
DELHI Delhi Lakshmi Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली लक्ष्मी योजना के पैसे आने शुरू, आपको कैसे मिलेंगे 2500, समझें प्रोसेस
दिल्ली लक्ष्मी योजना के पैसे आने शुरू, आपको कैसे मिलेंगे 2500, समझें प्रोसेस
यूटिलिटी
LIC लाया दो नई पॉलिसी, बीमा प्लैटिनम में गारंटीड कमाई, जीवन रक्षा से मिलेगी भारी सुरक्षा
LIC लाया दो नई पॉलिसी, बीमा प्लैटिनम में गारंटीड कमाई, जीवन रक्षा से मिलेगी भारी सुरक्षा
यूटिलिटी
Train Cancelled: 5 से 24 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदलेंगे रूट
Train Cancelled: 5 से 24 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदलेंगे रूट
यूटिलिटी
अब फ्री में लगेगा घर में सोलर पैनल, नहीं देना होगा जेब से एक भी रुपया
अब फ्री में लगेगा घर में सोलर पैनल, नहीं देना होगा जेब से एक भी रुपया
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
पंजाब
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल मचाने वाली खबर, पुलिस ने भगवंत मान सरकार को फंसाया?
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल! मान सरकार बुरी फंसी
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
नौकरी
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget