कार पर नहीं लगा थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टीकर तो कटेगा 10000 का चालान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीएस-6 गाड़ियों के स्टीकर पर हरी पट्टी होती है।

अगर आप रोजाना ऑफिस या फिर दूसरे काम के लिए कार या बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ ही एक और जरूरी चीज पर ध्यान देना होगा. जानने वाली बात ये है कि आपको गाड़ी पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के साथ विंडशील्ड पर कलर-कोडेड थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टीकर होना भी महत्वपूर्ण है.

अहम बात ये है कि अगर आपकी गाड़ी इस स्टीकर के बिना पकड़ी जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको हजारों रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. इसलिए सबसे पहले जब भी सड़क पर गाड़ी लेकर निकले तो ये जरूर चेक करें कि आपकी गाड़ी पर ये स्टीकर लगा है या फिर नहीं.

थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टीकर क्या है?

सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टीकर होता क्या है, जान लें कि इसे फ्यूल स्टीकर भी कहा जाता है. इस स्टीकर को विंडशील्ड पर लगाया जाता है. इस पर गाड़ी के ईंधन के टाइप की जानकारी होती है, जैसे पेट्रोल, सीएनजी और डीजल.

इसकी मदद से ट्रैफिक अधिकारियों को वाहन की पहचान करने में काफी आसानी भी होती है. यानी गाड़ी पर लगे इस स्टीकर की मदद से ये पहचानना आसान होगा कि आपकी गाड़ी के ईंधन का प्रकार क्या है.

बिना स्टीकर कितना कटेगा चालान?

अहम सवाल ये है कि अगर किसी वाहन चालक ने अपनी गाड़ी पर कलर-कोडेड स्टीकर नहीं लगा रखा है तो ऐसी स्थिति में कितने रुपये का चालान जारी किया जा सकता है. गाड़ी पर स्टीकर न लगे होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

अगर कोई पहली बार नियम तोड़ता पाया गया तो 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. इसके अलावा बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

किस गाड़ी पर कौनसा स्टीकर?

बता दें कि थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टीकर का रंग वाहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के हिसाब से अलग होता है. इसकी मदद से स्टीकर देखकर ही गाड़ी के फ्यूल टाइप की पहचान की जा सकती है. ऐसे में जानिए कि कौन सी गाड़ी पर कौनसे रंग का स्टीकर लगाया जाता है.

हल्का नीला- पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी

नारंगी-डीजल गाड़ी

हरा-इलेक्ट्रिक गाड़ी

ग्रे- अन्य ईंधन वाले वाहन

BS-6 गाड़ियों के लिए कौनसा स्टीकर?

जानकारी के मुताबिक, BS-6 मानव वाली पेट्रोल-डीजल और सीएनजी गाड़ियों के स्टीकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी होती है. जिसकी मदद से गाड़ी के उत्सर्जन मानक की पहचान करना आसान होता है. इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपकी गाड़ी पर ये स्टीकर नहीं लगा है तो उसे लगवा लें, ताकि आपका चालान न कटे.

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