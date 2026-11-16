ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफैमिली पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला, पत्नी को मिलेगी पूरी छूट

फैमिली पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला, पत्नी को मिलेगी पूरी छूट

केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों को लेकर नया स्पष्टीकरण जारी किया है. इसके तहत कानूनी रूप से शादीशुदा पति या पत्नी को पेंशन पाने के लिए आय की कोई सीमा पूरी नहीं करनी होगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Nov 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • संतानहीन पुनर्विवाहित विधवाओं को हालांकि आय शर्तें पूरी करनी होंगी।

अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई रिटायर हो गया है तो फैमिली पेंशन से जुड़ा यह नियम जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. अहम बात ये है कि केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन की पात्रता को लेकर स्थिति साफ की है. सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसकी कानूनी रूप से जीवनसाथी यानी पत्नी या पति को पेंशन पाने के लिए आय की कोई सीमा पूरी करने की जरूरत नहीं होगी.

इसका मतलब ये हुआ कि जीवनसाथी की अपनी कमाई होने पर भी फैमिली पेंशन के लिए दावा किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत फैमिली पेंशन को लेकर एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
बिना ब्रेक के 463 KM दौड़ती रही वंदे भारत, बाल-बाल बचा बड़ा हादसा
बिना ब्रेक के 463 KM दौड़ती रही वंदे भारत, बाल-बाल बचा बड़ा हादसा
यूटिलिटी
ठंड में गीजर और हीटर दोनों चलाने हैं? कितने किलोवाट का सोलर पैनल आएगा काम
ठंड में गीजर और हीटर दोनों चलाने हैं? कितने किलोवाट का सोलर पैनल आएगा काम
यूटिलिटी
वित्त मंत्री सीतारमण का नकली वीडियो देख बुजुर्ग ने गवाएं 1.41 करोड़ रुपए
वित्त मंत्री सीतारमण का नकली वीडियो देख बुजुर्ग ने गवाएं 1.41 करोड़ रुपए
यूटिलिटी
Flight Cancel: हवाई यात्रा रद्द हुई या लेट उड़ा विमान तो कैसे मिलेगा रिफंड?
Flight Cancel: हवाई यात्रा रद्द हुई या लेट उड़ा विमान तो कैसे मिलेगा रिफंड?

कमाई की कोई सीमा नहीं

सरकार ने साफ किया है कि कानूनी रूप से जीवनसाथी पति या पत्नी को फैमिली पेंशन का लाभ उठाने के लिए कमाई की कोई सीमा पूरी नहीं करनी होगा. इसका मतलब ये है कि अगर किसी कि पत्नी या फिर पति नौकरी करते हैं या फिर किसी दूसरे स्त्रोत के जरिए अच्छी-खासी कमाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें पेंशन मिल सकती है. यानी उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ लेने से नहीं रोका जा सकता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नियम हर किसी के लिए एक जैसे नहीं है.

9000 रुपये की सीमा क्या है?

अहम बात ये है कि जीवनसाथी को छोड़कर दूसरे पात्र सदस्यों की इनकम 9 हजार रुपये हर महीने और उस पर लागू महंगाई राहत (DR) से कम होनी चाहिए. यानी ये छूट केवल कानूनी रूप से पति-पत्नी के लिए ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस छूट का लाभ दूसरे परिवार के सदस्यों को भी एक समान मिलेगा.

इनको साबित करनी होगी आर्थिक निर्भरता

बता दें कि परिवार के कुछ ऐसे सदस्यों को फैमिली पेंशन का लाभ उठाने के लिए ये साबित करना होगा कि वे सरकारी कर्मचारी पर आर्थिक रूप से निर्भर थे.यानी सरकारी कर्मचारी की कमाई से ही उनका खर्च चल रहा था. इनमें ये लोग शामिल है.

  • विधवा
  • तलाकशुदा बेटियां
  • आश्रित माता-पिता
  • दिव्यांग भाई-बहन 

फैमिली पेंशन के क्या फायदे हैं?

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसका कानूनी रूप से पति या पत्नी उसपर पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर था तो जाहिर सी बात है कि उसकी मृत्यु के बाद जीवनसाथी को अपना खर्च चलाने में काफी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फैमिली पेंशन की मदद से वह अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे. 

सभी के लिए छूट एक जैसे नहीं

बता दें कि अगर कोई दोबारा शादी करने वाली ऐसी विधवा जिसके कोई बच्चे नहीं है तो उसे आय से जुड़ी शर्ते पूरी करनी होगी. यानी ये छूट सभी के लिए एक जैसी नहीं है.

ठंड में गीजर और हीटर दोनों चलाने हैं? कितने किलोवाट का सोलर पैनल आएगा काम

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Family Pension Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिना ब्रेक के 463 KM दौड़ती रही वंदे भारत, बाल-बाल बचा बड़ा हादसा
बिना ब्रेक के 463 KM दौड़ती रही वंदे भारत, बाल-बाल बचा बड़ा हादसा
यूटिलिटी
ठंड में गीजर और हीटर दोनों चलाने हैं? कितने किलोवाट का सोलर पैनल आएगा काम
ठंड में गीजर और हीटर दोनों चलाने हैं? कितने किलोवाट का सोलर पैनल आएगा काम
यूटिलिटी
वित्त मंत्री सीतारमण का नकली वीडियो देख बुजुर्ग ने गवाएं 1.41 करोड़ रुपए
वित्त मंत्री सीतारमण का नकली वीडियो देख बुजुर्ग ने गवाएं 1.41 करोड़ रुपए
यूटिलिटी
Flight Cancel: हवाई यात्रा रद्द हुई या लेट उड़ा विमान तो कैसे मिलेगा रिफंड?
Flight Cancel: हवाई यात्रा रद्द हुई या लेट उड़ा विमान तो कैसे मिलेगा रिफंड?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
बॉलीवुड
शरद कपूर ने काम के लिए बॉलीवुड से लगाई गुहार, मिलने पहुंचे सोनू सूद, एक्टर को लगाया गले, वीडियो वायरल
शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, एक्टर से मिलने पहुंचे सोनू सूद, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
पंजाब
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
इंडिया
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget