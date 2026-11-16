फैमिली पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला, पत्नी को मिलेगी पूरी छूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संतानहीन पुनर्विवाहित विधवाओं को हालांकि आय शर्तें पूरी करनी होंगी।

अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई रिटायर हो गया है तो फैमिली पेंशन से जुड़ा यह नियम जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. अहम बात ये है कि केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन की पात्रता को लेकर स्थिति साफ की है. सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसकी कानूनी रूप से जीवनसाथी यानी पत्नी या पति को पेंशन पाने के लिए आय की कोई सीमा पूरी करने की जरूरत नहीं होगी.

इसका मतलब ये हुआ कि जीवनसाथी की अपनी कमाई होने पर भी फैमिली पेंशन के लिए दावा किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत फैमिली पेंशन को लेकर एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है.

कमाई की कोई सीमा नहीं

सरकार ने साफ किया है कि कानूनी रूप से जीवनसाथी पति या पत्नी को फैमिली पेंशन का लाभ उठाने के लिए कमाई की कोई सीमा पूरी नहीं करनी होगा. इसका मतलब ये है कि अगर किसी कि पत्नी या फिर पति नौकरी करते हैं या फिर किसी दूसरे स्त्रोत के जरिए अच्छी-खासी कमाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें पेंशन मिल सकती है. यानी उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ लेने से नहीं रोका जा सकता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नियम हर किसी के लिए एक जैसे नहीं है.

9000 रुपये की सीमा क्या है?

अहम बात ये है कि जीवनसाथी को छोड़कर दूसरे पात्र सदस्यों की इनकम 9 हजार रुपये हर महीने और उस पर लागू महंगाई राहत (DR) से कम होनी चाहिए. यानी ये छूट केवल कानूनी रूप से पति-पत्नी के लिए ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस छूट का लाभ दूसरे परिवार के सदस्यों को भी एक समान मिलेगा.

इनको साबित करनी होगी आर्थिक निर्भरता

बता दें कि परिवार के कुछ ऐसे सदस्यों को फैमिली पेंशन का लाभ उठाने के लिए ये साबित करना होगा कि वे सरकारी कर्मचारी पर आर्थिक रूप से निर्भर थे.यानी सरकारी कर्मचारी की कमाई से ही उनका खर्च चल रहा था. इनमें ये लोग शामिल है.

विधवा

तलाकशुदा बेटियां

आश्रित माता-पिता

दिव्यांग भाई-बहन

फैमिली पेंशन के क्या फायदे हैं?

अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसका कानूनी रूप से पति या पत्नी उसपर पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर था तो जाहिर सी बात है कि उसकी मृत्यु के बाद जीवनसाथी को अपना खर्च चलाने में काफी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फैमिली पेंशन की मदद से वह अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे.

सभी के लिए छूट एक जैसे नहीं

बता दें कि अगर कोई दोबारा शादी करने वाली ऐसी विधवा जिसके कोई बच्चे नहीं है तो उसे आय से जुड़ी शर्ते पूरी करनी होगी. यानी ये छूट सभी के लिए एक जैसी नहीं है.

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